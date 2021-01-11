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5℃寒流今挾雨「下雪熱區」曝　再凍2天迎25度冬陽！周末又濕冷

合歡山松雪樓下雪。（圖／記者游瓊華攝）

▲合歡山松雪樓今晨降雪。（圖／松雪樓提供）

記者陳俊宏／台北報導

寒流今天（11日）再度南下，合歡山凌晨起又下雪，氣象專家吳德榮也分析「降雪熱區」。天氣風險公司總經理彭啟明則提醒，最低溫會落在周二深夜到周三清晨，中南部平地區域要留意空曠低溫，可能會落到5至7度間；下一波可能是在周六下半天到周日接近，再度轉為濕冷的天氣。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起至周二冷空氣再南下，增強原已減弱的「寒流」，今北台灣愈晚愈濕冷，其他各地氣溫亦逐漸下降；周二晨最低氣溫更降至8度左右，都會區則約在10度左右。

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吳德榮說，3000米以上大氣今已在零度以下，高山（合歡、雪山、南湖大山⋯）降雪機率高；1500米以上的大氣今下午起亦降至零度以下，太平山、拉拉山降雪機率亦提高；周二晨乾空氣南下，各地漸好轉，濕冷轉乾冷，白天氣溫略升，周二晚因輻射冷卻作用，氣溫降得很低，要注意保暖。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮分析，周三至周五大陸高壓東移影響，晴朗無雲，因長、短波輻射的作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，形成日夜溫差極大的天氣；周三清晨最低氣溫仍在6度左右，白天高溫升至22、23度，日夜溫差達15度之多；周四、周五氣溫逐日回升，白天為皆有「和煦冬陽」（高溫將達25度以上）的「小陽春」，夜間仍涼冷；每日的日夜溫差常達15度之多，要特別注意衣著的調整。

彭啟明在臉書表示，今清晨各地溫度約在12、13度，空曠區域在10、11度，高雄、屏東還有15、16度，今各地回溫有限，反而是下滑態勢；下半天開始，冷空氣開始逐步接近，今晚到周二整天甚至到周三清晨，都是持續低溫的天氣，低溫仍有許多地方下看10度以下，台北市會到8、9度，空曠地區可能會到6、7度，要看當時的輻射冷卻的程度。

彭啟明提醒，最低點就會落在周二深夜到周三清晨，中南部平地區域要留意空曠低溫，可能會落到5至7度間，一直要到周三白天才會回溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，接下來周三到周六是逐步回溫轉晴的好天氣，預計一天比一天回暖，中午高溫有機會到22至24度，清晨則是12至15度，早晚有溫差，但相對舒適很多，在隆冬的時節的確是很舒適的天氣，也建議您好好把握。

彭啟明說，下一波可能是在周六下半天到周日接近，再度轉為濕冷的天氣，目前預測這波的強度還比不上這波寒流，時間也較短，預期下周一開始又是回暖的天氣；不過，到下周末可能又有波冷空氣南下，近期都還看不到比這波強冷的更強系統再接近，暫時還不需要過度擔心。

中央氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今寒流南下，各地氣溫再下降，北部、東北部越晚越冷，清晨還有12、13度，預計傍晚9、10度，中部白天氣溫上升不多，約15、16度，其他地區17到20度，中南部和花東晚上會陸續感受到寒意，局部地區有機會10度以下。

張承傳說，今水氣明顯增加，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，南部平地雲量也增多，今到周二清晨北部1500至2000公尺高山、中部3000公尺高山有機會下雪；這波降雨到周二清晨，周二白天乾空氣下來，到周五各地天氣還不錯，為多雲到晴。

張承傳提醒，周二清晨和周三清晨是這波寒流的最低溫兩個時間點，且周三清晨輻射冷卻會更明顯，預計周二晨西半部、東北部低溫7至10度、花東13度；周三清晨若有輻射冷卻，北部預計6度。

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