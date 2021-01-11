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合歡山爆強迫推銷！雪鏈業者毆打觀光客　怒嗆：讓你下不了山

記者蔡儀潔／綜合報導

合歡山湧入賞雪人潮，然而有台南民眾指控，8日到鳶峰暗空公園裝雪鏈時，遇上業者強迫推銷，不給裝竟遭到集體辱罵毆打。不過業者表示並沒有強迫推銷，反控是對方先以不雅字眼，問候已過世的父母，才會一時情緒失控動手。

▲▼ 合歡山裝雪鏈 。（圖／東森新聞）

▲合歡山鳶峰暗空公園內，不少賞雪民眾停車自己裝雪鏈 。（圖／東森新聞）

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據《東森新聞》報導，在合歡山鳶峰暗空公園內，賞雪民眾停車自己裝雪鏈，現場也有業者收費代工。不過一名男子稱遇上強迫推銷，對方過來說「你這樣裝(雪鏈)不行，我們來裝，一輪收300元」。

據該名男子說法，當時被7名業者包圍辱罵，讓他理智線斷裂反嗆，沒想到業者竟出手推擠毆打，而且警方到場後，仍持續嗆聲，「跟我嗆聲說要讓我下不了山，就在警察的面前。」

對此，仁愛分局副分局長涂瑞煙表示，警方到場處理的時候沒有毆打的情況，不過雙方有在那邊大小聲。

▲▼ 合歡山裝雪鏈 。（圖／東森新聞）

▲ 裝雪鏈 。（圖／東森新聞）

事後業者承認動手，但也解釋是有原因的，「因為他在門口處裝，我們所有車都沒辦法進來停車場裝雪鏈，但我們不強迫他要(我們)裝。」

業者接著稱，是父母遭對方「問候」才會失控，「我老闆聽到這個一定是抓狂啊，因為他媽媽也剛走，他爸爸也剛走你罵人家，請人家父母(出來)。」目前雙方都不願提告，希望事情就此打住。

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