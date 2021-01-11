寒流挾雨今再襲！越晚越濕冷　「2波最凍時間」曝探5度

▲今水氣明顯增多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

寒流又報到！中央氣象局預報員張承傳提醒，今天（11日）寒流南下，北部、東北部越晚越冷，其他地區入夜陸續感受到寒意，周二清晨和周三清晨是最低溫的兩個時間點，北部低溫下探6度；另外，今到周二清晨北部1500至2000公尺高山、中部3000公尺高山有機會下雪。天氣風險公司表示，空曠地區有5、6度極端低溫發生的機會。

氣象局今晨對7縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域



【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼7縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在宜蘭縣羅東、花蓮縣瑞穗的9.8度。張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今寒流南下，各地氣溫再下降，北部、東北部越晚越冷，清晨還有12、13度，預計傍晚9、10度，中部白天氣溫上升不多，約15、16度，其他地區17到20度，中南部和花東晚上會陸續感受到寒意，局部地區有機會10度以下。

張承傳說，今水氣明顯增加，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，南部平地雲量也增多，今到周二清晨北部1500至2000公尺高山、中部3000公尺高山有機會下雪；這波降雨到周二清晨，周二白天乾空氣下來，到周五各地天氣還不錯，為多雲到晴。

張承傳提醒，周二清晨和周三清晨是這波寒流的最低溫兩個時間點，且周三清晨輻射冷卻會更明顯，預計周二晨西半部、東北部低溫7至10度、花東13度；周三清晨若有輻射冷卻，北部預計6度。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

張承傳表示，周三白天寒流減弱，氣溫逐漸回升，但周四、周五清晨仍比較低溫，白天回溫比較多；周六下一波冷空氣南下，目前先報冷氣團，但有再增強趨勢，還得觀察。

天氣風險在臉書提醒，今、周二北方冷空氣再南下，帶來另一波寒流，水氣也再增多，全台的雲量都會變多，降雨的位置主要以北部、東部較明顯，中南部山區也有短暫陣雨；而中北部中高海拔的山區例如太平山、合歡山，將再有降雪或冰霰的機會，想追雪的朋友們可以好好把握。

天氣風險指出，而這波冷空氣的強度稍弱一些，今各地低溫7至10度；周二水氣明顯減少，大氣轉為乾冷型態，除了東半部雲量偏多之外，其餘各地大致都會轉為多雲到晴的好天氣，北部白天受寒流影響持續偏冷，而到了晚間至清晨時段再加上輻射冷卻的影響，空曠地區有5、6度極端低溫發生的機會，中南部則轉為日夜溫差大的型態，白天高溫可以回升至17、18度，夜間低溫則迅速掉至10度上下。

天氣風險說，預估周三之後冷空氣減弱，高壓出海後環境轉為偏東風，各地氣溫將明顯回暖，會變得比較舒適一些，但要注意早晚還是比較冷；而目前看來要再有冷空氣南下造成降溫的時間點，將會落在周末，但強度上還有待觀察。

▲▼寒流今又報到，太平山可望再下雪。圖為上波寒流的降雪。（圖／記者游芳男翻攝）

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）