快訊／合歡山又下雪了！　「武嶺亭狂風暴雪樓梯快不見」

▲合歡山今晨起又下雪。（圖／翻攝即時影像監視器）

記者陳俊宏／台北報導

寒流今天（11日）南下，合歡山凌晨起又下雪了！有網友表示，「合歡山武嶺亭目前狂風暴雪中，白天應該會繼續下雪，今天上山賞雪的可有福了，白天下雪應該滿浪漫的。」公路總局表示，台8線大禹嶺至洛韶（110.2k~151.8k）、台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等10日夜間實施預警性封閉路段，將於今晨7時解除恢復交通。

許多網友今晨起陸續在「合歡山賞雪機動社團」臉書社團回報，「目前翠峰派出所下雪」、「哇，合歡山、思源埡口都持續在下」、「今天下大雪」、「即時影像顯示現在下雪下到武嶺的樓梯快看不見了。」根據即時影像，武嶺亭持續下雪中，地上再度鋪滿厚厚白雪。

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▲▼合歡山今晨起又下雪。（圖／翻攝即時影像監視器）

中央氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今寒流南下，水氣明顯增加，今到周二清晨北部1500至2000公尺高山、中部3000公尺高山有機會下雪。

天氣風險在臉書說，今、周二北方冷空氣再南下，帶來另一波寒流，水氣也再增多，全台的雲量都會變多，降雨的位置主要以北部、東部較明顯，中南部山區也有短暫陣雨；而中北部中高海拔的山區例如太平山、合歡山，將再有降雪或冰霰的機會，想追雪的朋友們可以好好把握。

公路總局表示，台8線大禹嶺至洛韶（110.2k~151.8k）、台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等10日夜間實施預警性封閉路段，將於今晨7時解除恢復交通。

公路總局說，另經本局派員檢視路況，台8線大禹嶺~慈恩（114k~131.4k）、台14甲線翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）路面持續結冰，限加掛雪鍊通行；高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整，另機車、重機及乙類大客車均禁止進入。