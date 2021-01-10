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汽車零件也染疫！　統整「恐怖物傳人」佛經、砧板病毒媒介

▲▼ 貨運港口。（圖／CFP）

▲北京發現一批來自山東的進口汽車零件沾染病毒。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

北京近日出現「物傳人」案例，山東省濟南市某公司購入的北京涉疫進口汽車零配件，流入北京市經開區某五金機電城。當地立即啓動應急機制，針對所有接觸人員共50人，進行健康監測和核酸檢測，目前確定沒有感染情況。《ETtoday新聞雲》也整理大陸去年發生「物傳人」的關鍵可怕案例。

山東進口汽車零配件被發現沾染病毒，經對該批進口貨物內、外包裝採樣檢測13份，發現新冠病毒核酸陽性3份。經開區對所有涉疫貨物、運輸貨櫃進行了消毒和封存，環境徹底消毒。共排查直接接觸人員及其密切接觸者13人，全部進行集中隔離醫學觀察、核酸檢測；對一般接觸人員37人進行健康監測和核酸檢測。所有人員兩次核酸檢測結果均為陰性，健康監測無異常。

事情回溯去年，香港佛經、新發地市場的砧板、上海航空集裝器都發生「物傳人」情況。大陸官媒《央視》也曾報導，新冠病毒可以在光滑表面存活五天，呼籲大眾消毒工作一定要小心。

▲▼香港,武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲去年香港島北角一間佛堂有7名信眾確診感染新冠病毒。（圖／路透社）

香港佛堂「拜墊、佛經」染病毒

去年年初疫情大爆發，香港再現聚集性發病群組，位於香港島北角一間佛堂已累計有7名信眾確診感染新冠病毒，全港新冠確診患者增至85宗。香港衛生防護中心表示，在佛堂的佛經封面、跪墊，以及洗手間的水龍頭上採集的環境樣本對新冠病毒測試呈陽性。

當時在該佛堂內外採集了33個環境樣本，包括扶手、電梯、椅子、佛杯等。化驗結果顯示，電梯等公共場所的樣本呈陰性，佛堂內有兩組樣本為陽性，一組來自經書表面和跪墊，另一組來自佛堂洗手間的水龍頭手柄。當時，外界還沒意識到有「物傳人」可能性。

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

北京新發地「砧板」染疫

去年六月，北京才剛宣布解封，新冠肺炎疫情再現反彈。其中，北京市連續2日出現本地確診病例，由於患者曾經前往豐台區新發地批發市場，當地政府立刻封鎖該市場商品及設備進行檢測，結果在切割進口三文魚的砧板上檢出病毒。

當時，新發地批發市場即日起暫時休市。進口三文魚貨源地「京深海鮮市場」全部關閉。北京進入緊戒狀態長達快一個月時間才解封。

▲上海浦東機場核酸檢測，新冠肺炎篩檢。（圖／中新社）

▲上海浦東機場核酸檢測。（圖／中新社）

上海浦東「航空集裝器」染疫

上海疫情防控一直做得很嚴謹，依然防不勝防。去年11月上海浦東機場發生兩起本土病例，所有相關人員進行集體核酸檢測。各貨運站及貨運區域所有人員連夜參與，在浦東機場P4長時停車場2層，設置臨時檢測區域，上萬人連夜緊急檢測畫面也震驚外界。

據了解，兩位男性病例皆從事於國際貨運站，且從未離開上海。事後證實，兩起病例的感染源來自於境外，由於工作關係經常接觸境外的貨物，貨物上很可能帶有病毒，進而感染。專家對病例行程的判斷，該病例感染與航空集裝器有關。因為該病例曾未戴口罩進入其中完成清理工作，很可能在工作途中感染病毒，航空集裝器正是從北美返滬。

▲▼大陸海關進一步加大進口冷鏈食品的檢疫力度，進一步強化源頭管控。（圖／翻攝自中新社）

▲大陸海關嚴查冷鏈食品的檢疫力度，進一步強化源頭管控。（示意圖／翻攝自中新社）

「國際首例證據」冷鏈食品藏病毒

2020年9月24日據山東青島衛健委通報，青島市在對青島港大港公司進口冷鏈產品裝卸工人進行定期例行檢測時，發現董某某和陳某某2例新型冠狀病毒肺炎無症狀感染者。當時，青島市副市長欒新證實，「青島此次疫情防控工作在世界上首次找到了充分證據鏈，新冠病毒可由物傳人、冷凍條件可長期存活。」

據了解，大陸疾病預防控制中心對青島新冠肺炎疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中，檢測分離到新冠活病毒。這是「國際上首次在冷鏈食品外包裝上分離到新冠活病毒，並證實接觸新冠活病毒污染的外包裝可導致感染。」

▲▼大陸對冷鏈產品進行嚴格檢測，防止新冠病毒疫情傳入。（圖／CFP）

▲大陸對冷鏈產品進行嚴格檢測，防止新冠病毒疫情傳入。（圖／CFP）

水產冷鏈產品再次證明「物傳人」

去年11月底，青島膠州市在對某水產公司工作人員進行例行核酸檢測，發現1名搬運工呈陽性，繼而發現1名共同居住者核酸檢測呈陽性。山東省政府立刻調查首例無症狀感染者所在的水產公司，流調人員從該公司10月份以來庫存所有22個批次冷鏈產品進行調查，共採集冷鏈標本4612份進行核酸檢測，有4個批次樣本檢出陽性。

專家溯源排查、基因測序和現場錄像資料等情況，經過綜合研判，一致認為，本起疫情的傳播鏈和證據鏈清晰完整，是一起被新冠病毒污染的冷鏈產品引發的感染，排除社區傳播的可能。認定本次疫情屬於「物傳人」。

▲▼大陸快遞貨運公司。（圖／CFP）

▲大陸快遞貨運公司嚴防「物傳人」。（圖／CFP）

疫情期間多消毒「嚴防物傳人」

去年一整年，發生不少進口冷鏈食品或外包裝表面檢出核酸陽性的現象，大陸工程院院士鐘南山率先提出「環境傳人」的概念，他說，「新冠病毒原來是人傳人，現在出現了一個新的課題，環境傳人。」

對此，大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友解讀，「物傳人」、「環境傳人」一般發生在疫情早期，起導火索作用。新冠病毒「環境傳人」需同時滿足三個條件：物品污染較重；病毒在物體的表面存活時間較長；接觸污染物品時未採取適當防護措施。

從各方解讀看，「環境傳人」本質上還是「物傳人」，主要指感染者排出帶有活病毒的飛沫、排泄物，污染周邊的環境、物品，健康人觸碰到這些物品表面的病毒後，觸摸自己的口、鼻、眼等從而感染。因此，最好防疫方式還是多洗手、戴口罩、勤消毒。

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