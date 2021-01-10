嚴防石家莊疫情外擴！　9日起禁「河北各站旅客入京」

▲河北省石家莊市疫情。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸河北爆發疫情，情況最嚴峻的石家莊已經全面封市，全動員做豪酸檢測。外界也擔心，疫情尚未發現底前，是否有病毒外移情況？大陸國家衛生健康委主任馬曉偉也表示，「時空聚集性明顯，外溢病例較少。」但從1月9日零時起，河北交通更緊縮，各站暫停出售進京車票。

《澎湃新聞》指出，馬曉偉說，石家莊、邢台兩市全員核酸檢測已經結束，初步結果顯示感染者主要集中在藁城區，時空聚集性明顯，外溢病例較少，增強盡快遏制疫情擴散蔓延的信心，「疫情防控任務仍然艱鉅。」要堅持外防輸出、嚴防嚴守，封控大交通、管住小交通，快捷高效核查石家莊、邢台市流向省外和我省其他地區的人員。

▲河北石家莊火車站封閉 官方籲：過年不要返鄉。（圖／翻攝央視）

每年大陸春節號稱人類大遷徙，上億人口流動增加染感風險。日前，大陸官媒《央視》也呼籲，考慮到當前疫情形勢，多地倡導「原地過年」，確有需要返鄉者，需嚴格遵守當地的核酸檢測、備案隔離等防控要求。

關於春節交通安排，《北京日報》今（10日）報導，2021年鐵路春運自1月28日開始，3月8日結束，共40天。根據大陸鐵路部門發佈的「春運購票日曆」，今日可以購買2月8日（臘月二十七）的火車票，也就是除夕前3天的火車票，按照往年售票情況，搶票將進入最高峰。除夕當天車票，1月13日起售。

報導稱，大陸鐵路部門宣布自1月9日零時起，京滬、京滬高鐵、京九、京廣、京廣高鐵、京原線河北省內各站暫停發售前往北京地區各站車票。石家莊、邢台地區各站暫停發售前往全國各站車票。在進京列車停靠的河北省各站點，「進京旅客進站乘車時需提供72小時內核酸陰性檢測證明。」