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石家莊全市普篩「354人陽性」　將對千萬人啟動二輪檢測

▲▼河北省石家莊市疫情。（圖／路透社）

▲河北省石家莊市啟動全員普篩後，千萬人中出現354例陽性。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

近日本土疫情嚴峻的大陸河北省，9日下午召開疫情防控第二場新聞發布會，指稱石家莊市自6日清晨啟動的全市核酸檢測全部結束，1025萬1875人中，共排查出354人檢測陽性；另一方面，由於河北省一周內爆增新冠感染者超過300例，有8人為重症患者，河北省衛健委已協調武漢方面，調集康復者血漿用於治療。

河北省衛健委負責人表示，從1月6日凌晨，石家莊市對全體市民進行了全員的核酸檢測，到昨天晚上12時檢測全部結束，並且有了結果。檢測的對象一共是1025萬1875人，累計檢出陽性人員是354人。

▲▼河北省代市長馬宇駿。（圖／翻攝北京日報）

▲河北省石家莊市代市長馬宇駿，出席9日疫情防控發布會。（圖／翻攝北京日報）

經初步分析，顯示河北疫情有集中度高，主要集中在藁城區，和關聯性極強兩特點，惟官方坦言，儘管這兩天有的時候新增的陽性確診病例出現了​​下降，但是據專家判斷，還不能確定已經出現拐點；另外，疫情溯源工作還在進行，病情蔓延的狀態還沒有萎縮的趨勢，擴散的風險依然存在。

河北省石家莊市代市長馬宇駿表示，截至今天早晨8時，石家莊市已集中隔離1萬1708人，啟用隔離場所120個；針對首輪排查出現354例陽性，他說，將盡快啟動並完成第二輪核酸檢測。

對於全民核酸檢測後，繼續居家防控7天，馬宇駿說，這是石家莊市委市政府從科學防控新冠疫情的角度，確保人民群眾生命安全的角度，確保石家莊的疫情不擴散的角度，做出的決定。他也坦言，由於病毒還有很長潛伏期，居家防控是為二次核酸檢測做準備。

值得注意的是，由於從1月2日起，河北省已超過300人感染，報告出現症狀的確診病例達139例，重症者7例，最大的89歲，而且重症者多有高血壓、冠心病、糖尿病等基礎疾病，河北省官方指稱，已協調武漢方面，調集康復者血漿用於治療。

據河北省衛健委今晨通報，8日0時至24時，河北省新增14例本土確診、16例本土無症狀感染者，均在石家莊市，官方並於9日上午宣布，為切實保障人民群眾的生命安全和身體健康，將地鐵各線路停止營運。

自2日起出現本土疫情以來，由於確診人數激增，河北省副省長徐建培已宣布石家莊、邢台兩市人員非必要不出市，長途道路客運車輛暫停營運。

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