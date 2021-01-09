「花木蘭聯盟」仗義！台東鳳梨釋迦滯銷　花蓮購7000斤

▲台東的鳳梨釋迦酸甜多汁，往年雖多以外銷為主，其實也深受國人喜愛。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

每年的冬天到初春是台東鳳梨釋迦的產季，受到新冠肺炎疫情影響，貨櫃出口檢疫程序繁瑣，以致銷售管道不順，花蓮縣長徐榛蔚響應台東縣長饒慶鈴的號召，8日與縣府同仁、在地工商界及社團共同下訂逾七千斤的鳳梨釋迦，並呼籲廣大鄉親共同響應，以實際行動支持台灣農特產品。

台東鳳梨釋迦長年以外銷為主，國人反而較少品嘗，但新冠疫情影響全世界的進出口貿易，此次台東縣長饒慶鈴號召全國各縣市首長、公司企業訂購鳳梨釋迦，身為「花木蘭聯盟」的花蓮縣長徐榛蔚及宜蘭縣長林姿妙義氣相挺，分別訂購七千斤及兩千斤的鳳梨釋迦，希望讓更多民眾品嘗台東在地的好滋味。

徐榛蔚表示，台東的鳳梨釋迦酸甜多汁，多以外銷為主，今年深受疫情影響，許多貨櫃無法出口，又鳳梨釋迦無法久存，出口檢疫繁瑣易造成品質不佳，此次響應台東縣長饒慶鈴的號召，共同支持台灣在地農業。她說，希望府內同仁及花蓮各社會團體一同共襄盛舉，並祝福所有台東鄉親好「事」「加」倍。

目前已響應的工商團體有花蓮職業總工會、產業工會、家事工會、碁泰建設、立業金建設、華紙、國際崇她社、花蓮扶輪社等，徐榛蔚感謝縣府同仁及在地工商團體的大力支持，花蓮與宜蘭、台東三縣擁有共同的好山、好水、優質的農特產品，之後也將攜手拓展農產行銷通路，讓全國國人品嘗最健康安全的農產品。

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