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國中弟「騎單車」殺上武嶺！手機凍到當機1招救回　網讚熱血行動派

▲▼國中生騎單車上武嶺賞雪。（圖／合歡山賞雪機動社團）

▲冷到手機拍照功能異常。（圖／合歡山賞雪機動社團）

記者黃可昀／綜合報導

寒流發威部分山區這幾天出現降雪，8日才傳出有男子穿拖鞋、騎ubike沙上陽明山賞雪，昨天（9）又有國中生騎單車衝上合歡山，和同學直達武嶺拍照賞雪，超熱血行徑吸引許多網友朝聖大讚，他自曝和同學穿雨衣上山，「結果狂流汗，然後就超冷。」

這名國中生9日在臉書社團「合歡山賞雪機動社團」表示，他來自台中，當天心血來潮和同學騎腳踏車衝上武嶺賞雪，但途中不小心刮傷其他遊客的車輛，「後來我有去自首，車主說沒事」，於是他就掛上自行車雪鏈繼續前進，後來想一想還是想和車主賠不是，於是PO文敘述此事，希望對方也在社團內可以看到。同時他也分享自己拍到的2張照片，雖然當時冷到手機秀斗無法拍照，但這2張模糊照片也別有一番風味。

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▲▼國中生騎單車上武嶺賞雪。（圖／合歡山賞雪機動社團）

▲嘗試自製自行車雪鏈。（圖／合歡山賞雪機動社團）

網友看完都誇讚他們是行動派，「太強了吧！真是難忘的回憶」、「猛…」、「年輕真好」、「太厲害了！毅力很夠」、「真的是佩服你的體力跟勇氣」、「手機也要保暖才不會當機」。

這名國中生還在留言區透露，他有嘗試設計一款自行車雪鏈，但還有很多地方需要改良，目前尚未做出滿意的成品，昨天後來改成在輪胎加裝釘子騎上去。服裝部分則是全身貼滿暖暖包，最外層再套一件雨衣，不過手機無法保暖，一度冷到當機無法使用，最後是「強制開高負載遊戲加熱」，才讓手機漸漸恢復正常溫度。

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