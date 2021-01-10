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接續父親生前愛心！花蓮「銘師父」席開15桌邀宴弱勢家庭

▲▼銘師父餐廳席開十五桌，邀請家扶中心希望學園的學生，以及經濟受扶助的家庭提前圍爐。（圖／花蓮市公所提供，下同）

銘師父餐廳席開十五桌，邀請家扶中心希望學園的學生，以及經濟受扶助的家庭提前圍爐。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在花蓮餐飲業界相當具知名度的銘師父餐廳，老闆莊育賢承襲父親莊忠銘生前對弱勢的關懷，9日中午透過花蓮市公所邀請家扶中心受扶助家庭一起享用美食提前圍爐，寒冬送暖，為社會帶來正向的能量。

▲▼銘師父餐廳席開十五桌，邀請家扶中心希望學園的學生，以及經濟受扶助的家庭提前圍爐。（圖／花蓮市公所提供，下同）

餐廳創始人莊忠銘生前致力研發創意料理，每年都會邀宴弱勢族群一起吃飯，或是與中華美食交流協會的同業們到社福機構分享好吃的美食。莊忠銘雖然已經離開人世，但他生前將最拿手的料理傳授給兒子莊育賢，讓兒子接力完成他以美食撫慰人心的志業。

▲▼銘師父餐廳席開十五桌，邀請家扶中心希望學園的學生，以及經濟受扶助的家庭提前圍爐。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼餐廳老闆莊育賢繼承了父親好手藝，以美食撫慰人心。

餐會席開十五桌，邀請家扶中心希望學園的學生，以及經濟受扶助的家庭，魏嘉賢市長偕同社勞課長蕭子蔚到場向銘師父餐廳廚師群和員工致意，也向在場的孩子們招呼問好。家扶中心督導陳素卿則代表該中心向市長及莊育賢主廚表達感謝，為孩子們安排溫馨的餐會。

▲▼銘師父餐廳席開十五桌，邀請家扶中心希望學園的學生，以及經濟受扶助的家庭提前圍爐。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉賢透露，花蓮市三年前發生0206強震，當時銘師父業者莊忠銘身體不適，但仍每天到收容所為災民料理三餐，這樣的情操實在是太令人感動。魏嘉賢感謝莊育賢延續父親生前的志業，傳承來自父親的愛心與手藝，讓來用餐的客人深刻感受到對花蓮的美好。

▲▼銘師父餐廳席開十五桌，邀請家扶中心希望學園的學生，以及經濟受扶助的家庭提前圍爐。（圖／花蓮市公所提供，下同）

老闆莊育賢親自上菜。

銘師父餐廳邀請弱勢家庭在歲末年終提前到餐廳圍爐，已經有五年的時間。莊育賢表示，從辦外燴、開餐廳到創立銘心驛站幫助在地小農，都可以看得到父親畢生奉獻烹飪的用心與對人文的關懷，也因此歲末年終的圍爐餐會不會因為父親不在而中斷，每一年都會辦理，也希望在天上的父親能夠看到他與餐廳的廚師群持續對弱勢的關懷與援助。

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