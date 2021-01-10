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業者配合防疫苦撐！南韓政府撥4兆「緊急支援」...300多萬人受惠

▲▼疫情重創南韓，首爾明洞出現大批倒店潮。（圖／達志影像）

▲疫情重創南韓，首爾明洞出現大批倒店潮。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓在新冠肺炎（COVID-19）肆虐時，經濟慘遭重創，許多業者為了配合政府防疫措施，只好關門停業，龐大的店租、營業損失、人事費用造成極大的壓力與負擔，甚至傳出有大邱的健身房業者為此輕生。對此，南韓政府決定向受害的中小企業、自營業者、自由工作者、特聘人員等發放第3次的緊急災難救助津貼。

根據《韓聯社》報導，南韓企劃財政廳今（10）日指出，政府撥款4兆1億韓元為「小商工人浮木資金」，將於明（11）日起優先開放因配合防疫政策停業的中小企業、自營業者等共250萬人申請領取，最快可於申請當日入帳。

其中，從去年11月24日起因配合防疫政策而停業者可領取300萬韓元、被限制營業時數者可領取200萬韓元，而去年全年銷售額僅4億韓元、或比2019年還少的業者則可領取100萬韓元。

另外，受疫情長期化影響而收入減少的特別雇用人員、自由工作者等共70萬人也可領取緊急救難津貼。

報導指出，為求分流申請人潮，事業登記證號尾數為基數者開放於11日申請、偶數者則於12日申請。

►南韓政府出手了！撥3兆元發放「救急津貼」　每名業者最多領300萬
►健身房業者驚傳元旦輕生亡！疑不敵南韓防疫政策...哭：快餓死了

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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