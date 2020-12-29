快訊／環河南路廂型車衝撞！機車停紅燈被掃倒　4人受傷送醫

▲李男駕駛廂型車疑似移車不慎，撞上前方3部停等紅燈的機車。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市環河南路今（29日）近午發生一起車禍，一輛廂型車於路口衝撞停等紅燈的機車，多名騎士當場遭撞倒受傷。警方趕抵後先將4名傷者送往醫院救治。

警方初步調查，肇事的李姓駕駛當時開著廂型車要移車，但疑似操作不慎，撞上停等紅燈的3部機車，造成3名騎士與1名乘客身上多處擦挫傷，後續4人均送往醫院治療，而李男在肇事後也留在現場，目前警方正深入調查釐清事故原因。