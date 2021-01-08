白目女駕駛不爽騎士按喇叭　竟嗆「你怎麼左側超車」+連環譙

▲騎士從左側超車駕駛突然靠左，騎士按喇叭示警最後卻爆發2人對嗆。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止1名機車騎士，日前騎車行經汐止日月光附近時，從左側超越一台汽車，險被疑似要左轉的汽車撞上，騎士連忙按喇叭示警，汽車駕駛則拉下車窗質問「怎麼從左邊超車」，騎士不爽回嗆「你在罵屁阿」，雙方爆發激烈口角爭執。

臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》上傳一段影片，影片中一名機車騎士，騎車從一台轎車左側超車，卻險些疑似要左轉的汽車撞到，騎士按喇叭示警，卻反被拉下車窗質問「你怎麼從左邊超車」。

▲針對此事故，警方目前正在釐清肇事責任以及歸屬。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

騎士心有不甘回嗆「你在罵屁阿，X」，騎士還氣得直呼「叫警察來啊，我記得妳的車號」，女駕駛不斷質疑怎麼可以從左邊超車，但騎士不斷怒斥「槽化線，妳有沒有看到」，雙方還不斷以髒話互飆。

最後甚至騎士返家後，女駕駛還找上門向騎士嗆聲，騎士也叫女駕駛報警，最後女駕駛的女兒衝上前哀求騎士原諒，也不斷向騎士道歉，聲稱母親有精神狀況問題，只要生氣就會這樣罵人，但女駕駛仍不斷在後方叫囂「你機車偉大阿」，還比著騎士說「那個人就是要吃藥」、「被撞到活該」。

警方表示，汽車看起來車頭往左偏，感覺就是要迴轉，如果迴轉就是會壓到槽化線違規，另機車並沒有明顯違規狀況。

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版