仁義潭水庫3公里長堤驚見轎車闖入...還掛著垃圾袋！水公司曝真相

記者翁伊森／嘉義報導

讀者9日向《ETtoday新聞雲》反應，自己前往嘉義縣番路鄉仁義潭水庫大壩運動時，驚見一掛著垃圾袋民車自由進出大壩，由於該處為嘉義縣市用水源頭，深怕水資源有被污染的疑慮。但經記者向自來水公司求證後，發現是誤會一場，該民車為水公司委外清潔單位，請民眾不用擔心。

▲仁義潭水庫遭不明車輛開入，由於該車還懸掛垃圾袋，讓當地運動民眾相當不解。（圖／讀者提供）

▲仁義潭水庫委外清潔人員。（圖／自來水公司第五區管理處提供）

民眾表示，自己開車前往大壩運動，卻在大壩下方看見一民車由番路東向西沿大壩上方長堤往嘉義市方向直駛，由於多年運動的他第一次看見車子可以「大剌剌」開在三公里以上的長堤，尤其車上還懸掛一包垃圾，最後還直接拉開長堤柵門揚長而去，讓他相當驚訝水資源重地是否有安全疑慮。

▲仁義潭水庫委外清潔公司公務車輛。（圖／自來水公司第五區管理處提供）

仁義潭水庫管理單位自來水公司第五區管理處指出，懸掛垃圾袋的民車及民眾都是該處委外的清潔公司人員，主為清除大壩上相關髒污及遺落垃圾，當天為例行巡訪整理，已要求公務車輛上都必需懸掛執行公務警示牌，或是員工穿著制服及反光背心，方便確認身分，對於造成民眾誤解純粹誤會。

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