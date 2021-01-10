派出所就在樓下！色警圖書館襲臀熟睡女學生　遭記小過繼續當警察

▲新竹儲姓員警於新北市圖書館中港分館自習室內，對一名女學生襲臀，事後直接被帶往樓下派出所。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳羿妏／綜合報導

新竹縣警察局保防科一名儲姓股長2020年3月13日晚間7時許，於新北市圖書館中港分館之自修室內，趁機對一名熟睡的18歲女學生伸爪襲臀，嚇得對方當場驚醒。對此，新北地院審理，依意圖性騷擾罪，判儲男拘役30日，得易科罰金3萬。事後，新竹縣警察局獲悉此事，確認屬實，已將儲男記小過1次，調離非主管職，列為輔導對象。

判決指出，事發當時儲男於圖書館的自習室內，見女學生坐其旁邊趴睡，竟大起色心，趁對方不及抗拒之際，伸出右手撫摸女學生臀部，女學生當場驚醒尖叫，一旁民眾見狀，趕緊上前包圍，隨後儲男直接被帶往樓下派出所，全案因此曝光。

事後，儲男於偵查、法院審理期間均坦承不諱，而法官勘驗目擊者所拍攝照片、相關說詞，確認儲男犯行，另審酌儲男為逞一己私慾，乘人不及抗拒之際，伸手觸摸女學生臀部，顯然欠缺對女學生的身體自主權利之尊重，再加上儲男雖有意和解，但女學生拒絕等情狀，依意圖性騷擾罪，將儲男判處拘役30日，得易科罰金3萬，全案仍可上訴。

對此，全案曝光後，新竹縣警察局獲悉此事，確認屬實，已對儲男記小過1次處分，並調離其主管職，列為輔導對象。

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