「員警配槍兼UberEats？」　女苦主現身：別再討論了！真相超怒

▲違規的外送員，自認違規導致車子被員警扣回！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

員警兼外送？一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》轉傳一張有趣照片，只見一名男騎士戴警帽、腰上還配著槍，卻並非騎警車，取而代之是一台UberEats的外送車，超衝擊的畫面，讓人看傻了，「我正在懷疑自己的眼睛...這是真外送假警察，還是真警察假外送？還是都是？」

照片曝光後，引發4千多名網友朝聖，紛紛歪樓「不給好評就拔槍」、「沒領餐就吃子彈」、「奧客看到腰上那支槍，應該都會很乖順了」、「您的餐點已上銬，解送餐點到士林地檢」、「那頂帽子要有警員證才能購買」、「箱子裡的是現金，特殊勤務的時間，受企業委託護送，選我正解」、「在警察旁邊拿手機拍，也是挺有膽的」。

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另有網友解釋，「事故車吧，要不然就是無照被攔停」、「外送員被扣車，警察騎回警局吧」、「酒駕被抓騎回去的吧」、「警察執行公務，查獲偷竊機車需要騎回警察局保管」。

▲網友引發討論！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



不久後，一名女外苦主在臉書《UberEats全台討論區》自爆，警察騎的外送車是自己的，「請大家別再討論了，這是條子幫忙帶騎扣回去的車，因違規，車主本人是我，騎得是條子！」

結果底下網友怒了，「通常是酒駕無照才會扣車」、「犯什麼這麼大條要扣車」、「被扣車...不外乎三樣天條」、「畢竟酒駕是真的在玩命的」、「無論如何，還是慶幸妳人平安無事，畢竟能花錢解決的都是小事，記取經驗以後外送別碰含酒精飲料」。而女外送員回應，「明天繳錢車就回來了謝謝你們」。

據《三立新聞網》報導，台北市保安大隊指出，昨（29）日上午10時許，在辛亥路六段設立臨檢點，發現一名外送員飄散酒味，立即進行酒測，數值驗出0.2毫克，遂依法開單扣車。保安大隊強調，當時同仁將機車騎回分隊，並非網路上所傳的員警兼外送，呼籲別再以訛傳訛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。