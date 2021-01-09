獨子念軍校喊：都國家養我！翻臉老父母「拒付每月1萬扶養費」

▲男子認為念軍校期間生活費都是國家支出，薪水也都給家裡，提抗告拒付雙親扶養費。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名林姓男子國中畢業即報考軍校，退伍後結婚生子，其雙親因年過70歲，無法工作，要求他給付扶養費，雙方鬧上法院，而經調解後，法院裁定林男每月應各給付5000元給父母。不過，林男不服提抗告稱，自己念軍校期間，生活費都是國家支出，薪水也都給雙親拿去買房用，自己已盡責，無力負擔過高的扶養費，應駁回雙親聲請。日前法院審理後，駁回抗告，可上訴。

判決指出，林男主張，他國中畢業時，父親任職保全、母親任職成衣廠女工，在雙親薪資均不高得扶養四名孩子情況下，他遭強逼就讀軍校，而其生活需求皆由國家支出，也賺取薪資供家庭使用，然而，即便他不適應軍校生活，身心備受壓力，雙親仍因家庭經濟拒絕讓他退學，他因此罹患憂鬱症。

林男指出，妹妹們經濟能力不大好，3人分別為零收入的家庭主婦、月薪2萬多的工廠作業員及月薪2萬多的送貨人員，當時經岡山簡易庭調解後，依照每月各付雙親一人1萬5000元、收入高低來看，他得給付雙親各三分之一金額，即5000元，但他認為，自己已盡家庭義務，國家支付他生活費，且根據自己目前現況，扶養費過高，才會決定提起抗告，應駁回雙親聲請。

不過，林男雙親表示，當時有與林男討論後才報考軍校，並無強逼一事，且兩人每周都到軍校探視，未曾聽聞有不適應之情形，更無拒絕退學等狀況，他們反倒因疼愛身為獨子的林男，除購買儲蓄險、房產，還協助林男繳納房貸，所有家庭資源都用在林男身上，此外林男縱使結婚，其配偶應共同負擔家庭費用，林男也沒正當理由不負擔扶養費。

林男舅舅出庭說，林男就讀軍校時，與雙親相處狀況都算融洽，也沒聽過林男不適應生活，且林男自軍中返家時，生活費都是林父支出，婚後林男繼續與雙親一起住，房貸、生活費都是林父負擔。

對此，高雄少年家事法院勘驗相關說詞、證據後，認定林男無正當理由不扶養爸媽，審酌後駁回抗告，全案仍可上訴。

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