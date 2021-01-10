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YMCA爆中毒！大四教練驚覺幼童不停哭「一個個倒下」　勇救24人

記者蔡儀潔／綜合報導

台南市YＭCA教育會館近日發生一氧化碳中毒事件，造成15位小孩及9位大人身體不適。大四葉姓游泳教練是第一個發現不對經的人，「（小孩）一直在哭，一個一個倒下。」他的敏銳直覺救了在場的學生和家長，事後他蹲坐在地上眼眶泛紅，情緒整個湧上心頭。

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回，市長黃偉哲並親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲葉姓大四男學生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

YＭCA教育會館7日傍晚發生疑似瓦斯燃燒不完全形成一氧化碳，造成多人中毒部分人發生嘔吐，甚至有1名5歲男童意識不清。

據《東森新聞》報導，葉姓男大生是第一個發現一氧化碳超標的人，當時他在溫水游泳池教課，突然看到隔壁班的幼童學員開始哭。

他回憶道，「小孩一個一個在哭，我想說有一點不對勁，之後告知另外一個老師說自己先過去幫忙，看不對就一個一個抱上來，就是一直在哭，越來越沒力，一個一個倒下。」

葉同學的敏銳直覺救了游泳池2、30名學生和家長，直到所有人離開他才鬆了一口氣。被問起有無身體不適，他則說有點鼻塞，「比較沒有吸這麼多（一氧化碳）。」

▲台南市YMCA會館發生一氧化碳外洩，館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回，市長黃偉哲並親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲館方配合消防人員疏散上百名學童到館外，通知家長接回。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，消防局第六大隊及轄區分隊抵達現場，使用氣體偵測器測出一氧化碳濃度高達數百PPM，確保現場安全後立即啟動大量傷病患機制搶救人員，同時通報衛生局、教育局等單位；現場依檢傷分類進行緊急醫療處置，並由救護車送往新樓醫院、安南醫院、奇美醫院及成大醫院等就醫。

消防局局長李明峯表示，消防局現場確認為使用瓦斯燃燒鍋爐，現場通風不良造成燃燒不完全，一氧化碳濃度飆高造成大人小孩中毒。

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