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鰲鼓濕地尖尾鴨檢出H5亞型高病原禽流感　加強消毒落實防疫

▲▼ 鰲鼓濕地尖尾鴨檢出H5亞型高病原禽流感，籲請養禽業者加強並落實防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鰲鼓濕地尖尾鴨檢出H5亞型高病原禽流感，目前已加強消毒殺菌 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鰲鼓濕地尖尾鴨檢出H5亞型高病原性禽流感（與日本近期發生禽流感疫情的病毒高度相似），嘉義縣家畜疾病防治所籲請養禽業者務必提高警覺，加強禽場生物安全防護，防堵病毒入侵。

嘉縣家畜防治所日接獲農委會家畜衛生試驗所通知，指出鰲鼓濕地尖尾鴨檢出與日本近期發生禽流感疫情的病毒相似的H5亞型高病原性禽流感。

防治所表示，這次檢出H5亞型高病原性禽流感病毒的部份HA基因序列，與今年1月在歐洲斯洛伐克蛋雞發現及11月在日本鹿兒島羅文鴨排遺發現的H5N8病毒相似度高達99%，該病毒已造成日本33個禽場案例，撲殺家禽數達460萬隻，對產銷造成巨大影響。

▲▼ 鰲鼓濕地尖尾鴨檢出H5亞型高病原禽流感，籲請養禽業者加強並落實防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣籲請養禽業者加強並落實防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為防堵病毒入侵，防治所已多次前往鰲鼓濕地及觀海樓等周邊區域進行消毒，目前已完成該地區半徑5公里內禽場疫情訪視，將持續加強密集飼養區周邊環境消毒，即日起也將加強執行高風險地區禽場家禽流行性感冒監測採樣及宣導工作。

嘉義縣去年11月撲殺禽流感禽場1場（肉鵝場），迄今未有疫情傳出，防治所籲請養禽業者務必提高警覺，加強禽場生物安全防護。

防治所指出，寒流報到，提醒養禽業者加強防寒措施，適時開啟禽舍保溫設備，加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，隨時檢視禽場圍網是否完備，落實人員及車輛門禁管制，避免不同批次及禽種家禽混合飼養，並禁止使用非法動物用藥物、血清及疫苗。

▲▼ 鰲鼓濕地尖尾鴨檢出H5亞型高病原禽流感，籲請養禽業者加強並落實防疫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府提醒養禽業者發生疫情時，應主動通報防疫機關，以防堵禽流感病毒擴散流竄，避免疫情擴大，如有任何家禽防疫相關問題，請撥打05-3620025家禽防疫課詢問。

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