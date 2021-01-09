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快訊／19：35地牛翻身！宜蘭規模5.7地震　最大震度4級

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲此次地震各地區震度。（圖／中央氣象局）

記者柯振中／綜合報導

台灣東北地區9日晚間7點35分發生芮氏規模5.7的地震，震央位在宜蘭縣政府東方27.8公里處，震源深度72.2公里，最大震度4級。

依據氣象局資料，此次地震芮氏規模5.7，震源深度72.2公里，最大震度4級，發生地點為宜蘭縣東部外海，位在宜蘭縣政府東方27.8公里處。

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各地區震度如下表：

各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：武塔
3級：宜蘭市、冬山、南澳、澳花、大同、南山
2級：蘇澳、頭城、內城、龜山島
● 新竹縣地區最大震度4級
4級：五峰
3級：關西、竹東、竹北市
2級：峨眉
● 新北市地區最大震度3級
3級：烏來、新店、淡水
2級：雙溪、新北市、五股
1級：三貂角
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：和平、太魯閣、西寶
2級：花蓮市、銅門、鹽寮、磯崎、光復
1級：秀林、西林、紅葉、玉里、富里
● 臺北市地區最大震度3級
3級：信義區
2級：臺北市
1級：木柵、陽明山
● 桃園市地區最大震度3級
3級：桃園市、新屋
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山
2級：奧萬大、國姓、南投市、竹山
1級：埔里、日月潭、魚池、名間
● 臺中市地區最大震度3級
3級：德基
2級：梨山、烏石坑
1級：大甲、臺中市、霧峰
● 新竹市地區最大震度3級
3級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：南庄、竹南、苗栗市
2級：三義
1級：鯉魚潭
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市
2級：員林、大城
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：番路
1級：阿里山、義竹
● 基隆市地區最大震度2級
2級：基隆市
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：長濱、成功、海端、蘭嶼
1級：池上、利稻、綠島
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖、水林
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、佳里、新化

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