宜蘭規模5.7地震！氣象局：是去年大地震的餘震　估能量已釋放完

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今日19:35臺灣東部海域發生規模5.7地震，地震深度72公里，各地最大震度分別為宜蘭4、新竹4、台北3、花蓮3、桃園3、南投3、台中3、苗栗3、彰化3、嘉義3、台東2、雲林2、高雄1、台南1。氣象局地震中心主任陳國昌表示，此次地震為去年12月10日規模6.7地震的餘震，未來應不會再有規模較大餘震。

▲今晚發生規模5.7地震。（圖／中央氣象局）

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陳國昌表示，去年12月10日發生規模6.7地震，成因為隱沒帶下衝造成，之後僅發生幾次規模較大餘震，之後到現在一個月都沒有再地震，而今日的地震推測是該處能量再次調整，才會出現餘震。

陳國昌指出，隱沒帶破碎引起的地震特性與一般破碎帶地震不同，一般破碎帶造成的地震是會連續發生淺層地震，地震規模逐漸變小；隱沒帶地震則是堅硬塊體深入另一個板塊之下，之後緩慢變型，時間久了才會破裂地震，因此大規模的地震後，可能過一陣子才會發生餘震，並非特殊現象。

陳國昌表示，上次地震後僅發生幾次規模較大餘震，這次又出現規模5.7地震，看來能量釋放得已差不多，推測該處未來應不會再有規模太大的餘震。他強調，一個大規模的隱沒帶地震後續，在發生幾次規模5以上地震，是很正常的現象。