台灣東北5.7地震　「相當於0.2顆原子彈」！氣象局：3天內恐有餘震

記者柯振中／綜合報導

台灣東北地區9日晚間發生芮氏規模5.7的地震，震源深度72.2公里，最大震度4級。對此，氣象局回應，此次地震為去年12月10日芮氏規模6.7地震的餘震，未來應該不會再有規模較大的餘震。而地震中心前主任郭鎧紋則說，這次地震相當於0.2顆原子彈的能量，民眾不需過度驚慌。

▲9日晚間7點35分發生地震，幾乎全台有感。（圖／中央氣象局）



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氣象局指出，去年12月10日台灣發生芮氏規模6.7的地震，成因隱沒帶下衝造成的，後續只發生幾次規模較大的餘震，接著到這次地震發生為止，都沒有再出現餘震，因此推斷此次地震是該處能量再次調整，才會發生餘震。

▼發生地震後，眾多網友在網路上討論。（圖／翻攝臉書）



氣象局推測，地震位於台灣東部的隱沒帶，新竹有4級的震度，台北、西部地區等地也有3級的震度，應該不會造成危害。氣象局指出，這次地震發生後，未來3天內不排除有餘震。

氣象局說明，由於這次的地震深度較深，所以震波傳到西部、東部時能量較小，但若民眾有外出賞雪等行程，還是要注意落石掉落等風險。

氣象局提到，上次地震發生後，有出現過幾次餘震，這次又出現芮氏規模5.7的地震，能量應該已經釋放得差不多，未來可能不會再出現規模太大的地震。

對此，根據《東森新聞》報導，地震中心前主任郭鎧紋指出，這次的地震大約相當於0.2顆原子彈的能量，台灣每個月出現芮氏規模5.7的地震，屬於正常能量釋放，民眾不需過度驚慌。

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