明緩回溫再急凍！下周又「探6°C」時間點曝　這2天降雪機率最高

▲強烈寒流來襲，台北榮總內外等待看診的民眾，無不穿上厚重外套把自己層層包裹。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

受到寒流南下影響，今日各地紛紛出現入冬以來最低溫，中央氣象局官網顯示，新北五股低溫僅5.3度，是今日本島平地最低溫。明日清晨天氣仍寒冷，中部以北、宜蘭低溫僅6度，預計白天寒流減弱，氣溫稍微回升，北台灣高溫可達14到15度，下周一又有寒流南下，預計周二、三最冷也只有6到9度。

氣象局預報員張承傳表示，明日清晨受寒流影響，中部以北與宜蘭地區低溫6到9度、其他地區10到12度，白天起寒流逐漸減弱，氣溫稍微回升，高溫北部14到15度、花東16到17度、中南部18到20度。

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明日各地天氣為多雲到晴，入夜後水氣增加，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區降雨機率增加，下周一寒流南下，水氣漸增，到周二清晨前北部、東部、中南部山區都有雨，周二白天水氣減少轉乾冷。

▲▼7日至9日的這一波寒流讓不少地方都下雪。（圖／武陵農場提供）

下周一為寒流南下過程，當日越晚越冷，下一波寒流最低溫將出現在周二、三清晨，受到輻射冷卻影響，台南以北與宜蘭僅6到9度、其他地區10到12度。

周三白天起寒流減弱，高溫回升北部約17到20度、中南部21到22度，周四、五高溫北部20到21度、中南部20到27度。低溫部分，北部10到12度、中南部12到13度。到下周末又將有冷空氣南下，預計各地又要變冷，北、東則會濕冷。

張承傳表示，受下一波寒流影響，下周一到周二清晨間，北部2000公尺、中南部3000公尺以上高山有降雪機率，但因為寒流溫度最低的時候，也是水氣開始減少的時間點，因此降雪機率較昨日小。