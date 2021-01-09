紐約時報：現在彈劾川普仍有用　可阻2024捲土重來

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

美國國會大廈6日遭總統川普支持者攻占，民主黨掌握的眾議院再掀彈劾川普聲浪。紐約時報分析儘管川普即將卸任，現在通過彈劾可望禁止他日後任公職，形同阻斷他2024捲土重來。

眾議院2019年底就川普涉及施壓烏克蘭打擊政敵拜登、被控濫權與妨害國會發動彈劾，但兩項指控最後都在參議院被打回票。

美國過去從未出現有總統在任內遇到兩次彈劾，更沒有在卸任前夕被彈劾的先例。但川普的行徑讓部分國會議員覺得縱然他的卸任已開始倒數，仍想對他發起彈劾以阻日後有機會重掌白宮；目前民主黨人已醞釀發動，一些共和黨人也對彈劾聽證持開放態度。

● 彈劾門檻雖高 但可阻川普公職路

總統彈劾程序分兩階段且難度極高。眾議院要先表決是否提彈劾（角色接近檢方起訴），過半通過後再提交參議院。眾議院需派議員擔任彈劾監察人（類似公訴檢察官）赴參院，參議員們的角色則類似陪審團，傳統上總統可到場答辯，過程由最高法院首席大法官監督。

參議院這邊的門檻相對較高，需2/3的人同意才能通過彈劾，否則總統就能解套；以當前100席的參議院態勢來看，需17名共和黨參議員倒戈相挺。

▲美國眾院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

紐時指出，在川普卸任倒數之際發動彈劾看似無意義，其實後果遠較讓他留下汙點來得大。

若這次彈劾通過，參議院還可表決禁止川普日後出任公職，因為美國憲法允許參議院在通過彈劾後考量是否要對當事人褫奪公權，屆時參議院僅需表決過半，就能一斷川普2024年捲土重來之路。只不過兩黨議員要考慮這樣做，會否連帶影響日後自己的連任。

● 程序可以加速 卸任身分無礙彈劾

過去的總統彈劾案往往因調查、聽證與好幾週的公開辯論而曠日廢時，但這樣的嚴謹時程主要是為如此大事建立出共識，而非硬性規定。若民主黨與部分共和黨人認為有必要採取行動，大可繞過眾院司法委員會直接起草彈劾條款、然後直接展開辯論與表決，幾天就能走完程序，尤其目前國會剛開議，各委員會尚未選出。

只要眾議院通過彈劾條文，便能即刻轉送參議院，參議院審理的腳步也取決於參議員們，民主黨總統當選人拜登20日就職後，新一屆參議院也是民主黨掌握多數。

▲美國當選總統拜登。（圖／路透）

雖然美國歷史上沒有總統卸任後被彈劾，但有高層聯邦官員離職後仍遭彈劾的先例。1876年，總統葛蘭特（Ulysses Grant）的戰爭部長貝卡納普（William Belknap）即便已先去職，參議院審酌後認定自身仍有對前官員的彈劾管轄，只不過審理後貝卡納普的彈劾案在參議院未過。

參與過2019年川普彈劾聽證的北卡羅來納大學憲法學者蓋哈特（Michael J. Gerhardt）今天表示，他看不出有任何理由國會不能彈劾已卸任的總統，「讓前官員或卸任者能躲過彈劾機制毫無道理，根本就不用管當事人是否在任，當然可以在對方辭職或離職後繼續彈劾程序」。

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