真理大學4聲明澄清「台文館擋張良澤」風波：避免被破壞才換鎖

▲真理大學突襲封館換鎖！82歲國寶館長「苦站門口」。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

記者崔至雲／台北報導

真理大學日前將麻豆校區的台灣文學資料館換鎖封館，82歲前館長張良澤被拒於門外，該事件由已故作家鍾肇政的兒子鍾延威在臉書披露，此事也引發網路上熱議。對此，真理大學今（9日）稍早發聲明表示，為了避免這些珍貴的台灣文學資產被破壞或遺失，校方才進行換鎖以維護台灣文學的資產與張良澤教授畢生的貢獻。

真理大學聲明稿全文如下：

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針對日前報導真理大學台南校區換鎖導致前任台灣文學館館長張良澤教授被拒於門外一事，未避免閱聽眾誤會，特此聲明並澄清如下：

1. 首先，本校誠摯敬佩張良澤教授對台灣文學的畢生奉獻，因此自張教授退休至今的17年期間，本校體恤張教授對研究的熱忱與傳承台灣文學的努力，所以無償讓張教授使用本校台南校區的台灣文學館繼續學術之研究。然而，顧及本校校本部台灣文學系師生的權益，因此考量將部分台灣文學相關史料移轉淡水校本部方便台灣文學系師生的查閱與學習。

2. 由於台南校區的台灣文學館資料龐大，且有些贈與給本校，但有些為張良澤教授私人的收藏，因此有必要進行財權釐清以利後續移轉事宜。同時，考量台灣文學館的所在之地，整棟建築已經多年無師生使用，且無足夠人力打掃與維護，並且之前鑰匙因持有人過多無法控管，為了避免這些珍貴的台灣文學資產被破壞或遺失，校方才進行換鎖以維護台灣文學的資產與張良澤教授畢生的貢獻。

3. 本校目前正在整理一個合適的場所提供張良澤教授進行學術研究，同時也希望這些相關的文史資料再經過盤點與授權後繼續嘉慧本校淡水校區的全體師生，以及讓更多大眾未來有機會在淡水校本部欣賞張良澤教授與其他台灣文學作家的作品，藉此延續珍貴的台灣文學歷史發展。

4. 目前，本校正在協調張良澤教授、鍾延威，以及多位贈與本校台灣文學系史料的相關人員，包括本校前校長葉能哲教授的時間，希冀藉此達到共識以利讓這些珍貴的台灣文學資產發揮其最大的價值。

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