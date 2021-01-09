真理大學突封館換鎖！82歲張良澤苦站門外悲嘆：只想把東西拿回來

▲張良澤先前捐出收藏，也將許多先人手稿寄於館內，如今聽聞資料館要搬遷，只能默默收拾，怎料仍遭突襲封館。（圖／翻攝自臉書／鍾延威）

文／中央社記者張榮祥台南9日電

真理大學麻豆校區台灣文學資料館去年底封館，前館長張良澤驚傳被拒於門外，引起關注，張良澤今天表示，他現在只想把被鎖在館內的私人物品、文件、書籍及手稿拿回來。

已故文學家鍾肇政之子鍾延威在臉書披露，真理大學台灣文學系創系主任、前麻豆校區台灣文學資料館長、名譽館長的張良澤，因校方去年底無預警換鎖封閉麻豆校區台灣文學資料館，使張良澤被拒於門外，還被真理大學校長陳奇銘斥為「連學校職員都不是」。

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張良澤今天接受中央社專訪時指出，鍾延威在臉書發文內容都是真的，但他始終不願意將此事張揚出來，還一度阻止鍾延威PO文，深恐影響到真理大學校譽及台灣文學系的招生，希望鍾延威忍耐，等待校方開館讓他進去。

提起台灣文學資料館何時封館，張良澤說不知道，推估應該是去年12月底，當時學校放假，他未進館，直到今年1月5日有名基金會董事長來訪準備參觀台灣文學資料館，兩人走到館前才知道封館，連大門鑰匙都換了，他們只好隨便找個階梯坐下來聊一聊。

張良澤表示，他在台灣文學資料館工作，10年來當無薪義工，許多私人物品、文件、資料及手稿也都放在館內，即使明天應邀前往國立中央大學一場活動發表演講的講稿，全放在館內辦公室，如今無法進館，他只能憑著記憶上台。

張良澤說，他不清楚校方將如何處理此事，他明天北上也不會到真理大學，但他認為校方封館，至少要明確通知，讓他及早準備，目前他只希望將館內的私人物品、文件、書籍及手稿拿回來。

至於旁人寄放的文件資料，張良澤表示，已有數人取回，未取回的人，得請他們自行向校方索取，「若無法釐清所有權，我也沒力氣走司法程序了」。

今年82歲的張良澤，在台南麻豆區居住近20年，他預定明天上午參加在中央大學客家學院國際會議廳舉辦的「鍾肇政先生追思紀念學術研討會」，並且發表演講；張良澤11日下午2時將在中西區台南公會堂旁十八卯茶屋就此事發表公開聲明。