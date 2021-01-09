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五寶爸拿了4500元紅包卻不上工　五金行老闆暖心回應了...

▲▼年輕爸爸賣推車籌醫藥費被罵。（圖／台中行善團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲五寶爸因距離遙遠婉拒五金行工作，但五金行老闆佛心還包了4500元紅包給五寶爸。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

失業的人到處都有，但全台現在最關心的失業者莫過於在去年聖誕節上網賣推車求現金給女兒看病的五寶爸！原本五寶爸在聖誕節後曾到大肚區一家五金行工作一日，但這星期傳出已不會再回到五金行上班。對此，台中行善團團長張茗富表示，五金行老闆希望五寶爸先將家裡安頓好再上班，當時也拿了6000元給五寶爸，其中1500元是當日工資、4500元是希望能買食物給孩子。

對於五寶爸拿了錢卻不繼續工作，張茗富透露，五金行老闆相當佛心，也很心疼孩子的情況，沒有因為此事感到不愉快，反而向五寶爸喊話，不要辜負各界對他的期待與美意。

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張茗富指出，因為五寶爸新住所在大里，離五金行工作地點大肚太遠，所以這星期也婉拒了五金行老闆的美意，但明天會到東區汽車美妍坊上班、下周一1月11日會到南區前雇主防水工程公司工作，「這樣路途比較順」。記者經查，大里大肚之間距離約20公里。

除了五金行，東區經營汽車美容業的老闆陳俊霖也透過友人，打電話給五寶爸，願意提供晚班洗車美容工作，月薪3萬元，如果加班可以有4萬5千元，雙方並談妥元旦上班，但卻遭五寶爸二次放鳥，引起網友議論，而行善團團長也出面證實，五寶爸近幾日的確忙於搬家，會督促他早日上班工作。

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