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5寶爸遇佛心房東「月租砍半」　行善團下通牒「再不工作就不幫」

▲▼台中行善團表示，希望江男找到新屋，也有了新工作，希望好好工作，否則以後就不幫忙了。（圖／台中行善團提供）

▲▼台中行善團表示，希望江男找到新屋，也有了新工作，希望好好工作，否則以後就不幫忙了。（圖／台中行善團提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名育有5名小孩的27歲江姓男子，去年平安夜因為6歲大女兒發燒沒錢看醫生，於是在網路po文求售嬰兒推車，引發社會關注，台中行善團長張茗富表示，江男在大里區立人高中附近找到房子，室內25坪，遇上一個佛心房東，月租從12500元砍半，只收6500元，張說，江10日起會做兩份工作，已要求江好好工作，不然以後就不幫了。

▲▼台中行善團表示，希望江男找到新屋，也有了新工作，希望好好工作，否則以後就不幫忙了。（圖／台中行善團提供）

五寶爸在去年平安夜po出急售嬰兒推車照片之後，有網友表達同情和願意協助，但也有網友怒斥到處騙錢。

東區1名汽車美容業老闆主動願意提供工作機會，江也答應，原本談妥元旦去上班，後來改成5日，仍然爽約，理由是江忙著搬家，加上不知該如何移動放在衣櫥內的父親遺照，導致拖延。

張茗富表示，江男這幾天確實是忙著搬家，在多名熱心人士幫忙下，已搬得差不多了，10日就可以入住，新屋是江自己找的，室內3房2廳、25坪，位在5樓，沒有電梯，房東知道江的處境後，月租從12500元，直接砍半只收6500元。

張說，江已答應10日晚上會去東區洗車美容店上班，隔天11日白天，會去南區原本的防水工程公司上班，原先說的大肚區五金材料行因路途太遠已回絕，如果江真的有做兩份工作，加上社會局補助，生活應該過得去，不過，他已向江表明要好好工作，別辜負社會的期待和善意，否則，行善團以後也不會幫忙了。

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