獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班…LINE對話曝光

▲汽車美容老闆詢問五寶爸的對話。（圖／台中行善團提供、記者游瓊華翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名育有5名小孩的27歲江姓男子，去年平安夜因為6歲大女兒發燒沒錢看醫生，於是在網路po文求售嬰兒推車，引發社會關注，東區1名汽車美容業老闆主動願意提供工作機會，但說好的元旦上班卻未見江的人影，江8日表示，他忙著搬家，加上不知該如何搬放在衣櫥內的父親遺照所致，他還出示和老闆對話，保證會在10日晚上去上班。

五寶爸在去年平安夜po出急售嬰兒推車照片之後，有網友表達同情和願意協助，但也有網友怒斥到處騙錢。

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東區經營汽車美容業的老闆陳俊霖透過友人，打電話給江，願意提供晚班洗車美容工作，月薪3萬元，如果加班可以有4萬5千元，雙方並談妥元旦上班，但直到今天，仍未見江的人影。江元旦沒現身後，陳主動聯繫，江說忙著要搬家跟租房子，稱5日上班卻又爽約。

▲五寶爸出示和老闆的對話內容。（圖／五寶爸提供）

江受訪說，他目前房子租期到9日，這幾天正忙著搬家和打掃，把乾淨房子還給房東，除了搬家之外，還有一件他很棘手的事，就是他父親去年5月20日去世後，遺照一直放在衣櫥裡，他不知道「移動遺照要有什麼儀式」，打算向道士詢問。

江還出示5日當天和汽車美容老闆的line對話，他已向老闆解釋正在搬家，要老闆放心，10日晚上會去上班，因為他之前就是從事汽車美容，非常喜歡這份工作。

至於被誤解為對上班不積極一事，江解釋，老闆傳賴給他時，他正在樓上搬家沒聽到。

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