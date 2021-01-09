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40歲禿頭男竟劈5女！正宮公開驚奇性能力：絕對不射　嬌羞誇3點

做愛,愛愛,性感,上床,恩愛,情侶,夫妻（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲徵信社也碰過外表不出眾又沒錢的情場高手。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者崔子柔／綜合報導

許多男人會覺得女人在挑對象時很現實，不過立達徵信社執行長謝智博昨（8）日就分享他一個個案的情況，讓他直說「你有錢不知道怎麼跟女人相處下場只會更糟糕，不是被騙錢就是被戴綠帽。」

謝智博昨日在臉書透露，他先前調查一名約40歲的男性，身高不高、髮量也令人擔心，不過他老婆卻對他很好，不只買車給他，每月也會提供10幾萬的零用錢，「厲害的是，他身邊願意這樣供養他或是持續跟他約會的女子就超過5個以上（在調查的一個月內所觀察到的）」。

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謝智博觀察，該男在交友軟體上的文案相當露骨，直稱自己可以持續做愛、絕對不會射，「保證讓人一試成主顧，性器也有獨到之處」，讓他納悶這種文案會有女性上鉤嗎？沒想到真的有，而且還不少。

▲▼上床,棉被,性事,做愛。（圖／翻攝自pixabay）

▲不少女性會吃他這套。（圖／翻攝自pixabay）

謝智博表示，正宮替他證實「持久不會射」的說法，還誇獎他非常貼心，每次洗完澡一定會為她吹頭髮，還會替她按摩，和他聊什麼都能侃侃而談，就算一看就知道這個男生沒錢，加上講話不老實，但她當時依然認定他就是真愛。

謝智博指出，他們結婚後，仍持續有不少女生巴著該男，「與其靠北女人現實，不如趕快琢磨自己的性技巧，並學會貼心對待，嘴甜一點，還是可以追求到欣賞的女人」，「做不到，那你好好認命賺錢吧！」

▼謝智博臉書原文。（圖／翻攝自臉書／謝智博）

這幾年越來越多男人抱怨女人現實。從現實身邊的朋友到網路上都不乏見到靠北女人現實，抱怨自己只有一片真心所以交不到女友的文章。每次看到這樣的說法都在心裡暗暗搖頭。 . 因為，這絕對是錯的，你有錢不知道怎麼跟女人相處下場只會更糟糕。不是被騙錢就是...

謝智博發佈於 2021年1月8日 星期五
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