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美國政權交接倒數　蓬佩奧與準國務卿布林肯會面

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

美國政府20日將進行政權移交，為了確保交接順利，美國國務卿蓬佩奧今天與總統當選人拜登的國務卿提名人布林肯會晤。根據國務院資深官員，雙方會談成果相當豐碩。

美國國會7日完成總統大選結果認證，總統當選人拜登（Joe Biden）20日將在華府宣誓就職成為美國第46位總統，正式從總統川普手上接下政權。

美國國務院一名資深官員今天以背景說明方式表示，為了確保權力順利過渡，美國海外利益能受到保護，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天與拜登的國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）進行會晤。

這名官員指出，兩人會面成果相當豐碩，蓬佩奧、布林肯及雙方團隊在交接期間會持續以美國名義共事合作。

美國媒體先前報導，蓬佩奧與布林肯原先計劃在去年12月17日會面，但前一天傳出蓬佩奧因為曾與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診人士接觸，決定自我隔離的消息。

儘管蓬佩奧自我隔離中，布林肯仍於原定會面日期前往國務院聽取簡報並參加多項會議；這是11月總統大選後他首度造訪國務院。

58歲的布林肯外交資歷豐富，熟稔歐洲事務，他曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任副國務卿一職。在民主黨重獲參議院多數優勢下，布林肯的提名案預料很快就會獲得參院同意，不久後就能正式接掌國務院。

 
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