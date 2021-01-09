　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

夢幻家電限時入手激省一波！全國電子大電視破盤價下殺破萬　全館滿額加1元再送1件

▲▼全國電子電視家電商品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲歲末時節不少家庭湧現換家電潮，其中大電視更是人氣商品。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

即將迎來農曆春節，家家戶戶歡聚一堂，品嚐美味團圓飯時，大夥一邊看電視一邊談天說笑，畫面超溫馨；過年放寒假就是要玩到爆，和親戚家人一起瘋玩體感遊戲、連線玩電動，大電視螢幕更有身歷其境的感覺，爽度破表！或是獨自一人上網追劇、選部電影放鬆欣賞，清晰大螢幕讓人不必出門，在家即有劇院高品質享受。新的一年初始就想擁有滿滿歡樂生活，從換購一台新電視開始，全國電子自1/8～12破盤5天祭出超值回饋，破盤價電視甚至狂降破萬元，活動期間指定機種電視9折，還有原廠禮可拿；全國電子再加碼獨家送寢具、掃除家電。全館滿額更推出加1元多1件活動，從千元炒鍋、血壓計、吹風機、烤箱等到上萬元的LAURASTAR多功能熨斗、dyson三合一涼暖空氣清淨機等實用家電，通通都能加1元成雙帶回家；而且不限購物金額皆享信用卡6期0利率，指定銀行刷卡滿額最高再送6,600元。多到數不清的各種破盤優惠，讓入手大電視和其他家電，為家中增添便利歡樂氣氛，變得不傷荷包好輕鬆。

▲▼全國電子電視家電商品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲電視是許多人家中重要的娛樂中心，年節將近正是精打細算入手的好時機。

由於民眾對於電視愈來愈要求加倍清晰寫實的視覺畫面，也喜歡65、75吋大螢幕帶來的視聽震撼，加上近期大尺寸電視價格漸趨親民，讓大電視買氣持續升溫。而且不少將看電視當做一種享受的民眾，往往會一起帶上一組SoundBar和加購壁掛架，感受更完整的影視效果，還能調整觀看角度，不論坐在沙發上看、躺在床上看都能滿足。歲末年終之際，民眾與夢幻家電清單大尺寸電視的距離，就只差從家門走進全國電子門市的距離，即日起至1/12全國電子破盤價大放送，大尺寸電視指定機型破盤價狂省破萬元，店內還有另有優惠價，全館指定電視也有9折折扣，若是購買SAMSUNG、Panasonic、SONY三大品牌指定機種，還能免費拿到原廠好禮。省錢還有拿不完的實用禮品，購買指定機型大電視29,999元以下，全國電子再加碼送SOL紐西蘭羊毛被（市價4,980元），30,000～59,999元送Electrolux超級完美管家（市價7,990元），60,000元以上送高島六星級美足機（市價10,800元）。

▲▼全國電子電視家電商品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲即日起至1/12全國電子破盤價大放送，大尺寸電視指定機型9折起，部分機型狂省破萬元。

像是擄獲不少網友好評的SAMSUNG 65型QLED量子電視，市價49,900元，全國電子狂降1萬2千元，再送市價7,990元的伊萊克斯超級完美管家吸塵器，等於不到3萬元就能一次擁有兩種夢幻高檔家電。在全國電子買SAMSUNG 75型QLED量子電視，現省5千，現場還有驚喜價，再送市價10,800元高島六星級美足機；Panasonic 65型4K聯網LED顯示器含視訊盒，組合價39,900元，全國電子售29,610元、下殺破萬；LG 55型4K聯網OLED電視同樣瘋降1萬5千元，再送高島六星級美足機，另享原廠登錄或回函送陶板屋禮券2張；買SONY 65型日製4K聯網液晶顯示器，享原廠好禮7-11虛擬商品卡2,000元，全國電子再加碼送松木3人份星鑽厚釜電子鍋；超殺折扣搭配各項超值好禮買很大、賺很大，讓民眾在寒冬中換家電心暖暖，直呼「足感心」。

▲▼全國電子,電視,破盤,折扣,滿額,家電。（圖／全國電子提供）

▲▼全國電子,電視,破盤,折扣,滿額,家電。（圖／全國電子提供）

▲▼全國電子,電視,破盤,折扣,滿額,家電。（圖／全國電子提供）

▲▼全國電子,電視,破盤,折扣,滿額,家電。（圖／全國電子提供）

▲▼全國電子,電視,破盤,折扣,滿額,家電。（圖／全國電子提供）

▲SAMSUNG、SONY、Panasonic、LG等知名大尺寸電視品牌皆為限時破盤價指定機種，部分機種更狂降萬元。

全國電子歡慶即將迎來新春和寒假，自1/8開跑至1/12止的破盤5天活動，破盤價最低33折就能入手，最高省近四萬元！不僅有電視最高下殺近三萬、再送一台價值一萬多的美足機，直接讓民眾省四萬，另外全館滿額還可以再享加一元多一件精選商品，真的相當划算。之外，還有很多其他大小家電也有破盤價。年終家電換購冰箱、洗衣機，指定機種9折；每年讓媽媽們累得要命的大掃除，今年讓吸塵器、掃地機器人來幫忙，指定家電同樣9折；年菜料理交給像是IH電子鍋、氣炸鍋、小V鍋等智慧調理家電，破盤活動指定小家電65折起。孩子們放寒假揪好友打遊戲是一大樂事，購買指定電腦，全國電子再送高級雙人排餐、買指定電競電腦送威秀電影票。守護全家人健康、新年美出新高度的家電，如血壓計、電動牙刷、體脂計、泡腳機、水氧機等，滿額再送烤箱、吹風機等好禮。

▲▼全國電子電視家電商品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲臨近年節，料理家電區如電鍋特別受到主婦們歡迎。

▲▼全國電子電視家電商品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲全國電子販售各式大小家電，種類眾多，民眾若有任何疑問，店內銷售人員隨時提供親切服務。

即日起至1/12到全國電子選購大小家電，眾多商品大方降價送好禮，為了回饋民眾支持，全館達消費滿額，再放送加1元多1件商品活動。消費2萬元以上，歐風典雅寢具四件組（市價4,980元）或方型不沾覆底煎炒鍋＋角落小夥伴搪瓷鍋三件組（市價5,260元）加1元就多帶一件回家；5萬元以上有OMRON藍芽手腕式血壓計（市價3,580元）或Panasonic 32公升大烤箱（市價3,690元）；10萬元以上，有Panasonic 2.1聲道環繞Sound Bar（市價9,990元）或HERAN超薄型智能掃地機（市價10,900元）；50萬元以上，有高島愛舒服小沙發進化版（市價59,800元）或LAURASTAR LIFT XTRA高壓蒸汽熨斗（市價32,800元）或dyson三合一涼暖空氣清淨機（市價28,900元）。

▲▼全國電子,電視,破盤,折扣,滿額,家電。（圖／全國電子提供）

▲全國電子限時破盤優惠，全館滿額50萬元以上，市價32,800元的LAURASTAR LIFT XTRA高壓蒸汽熨斗，加1元多帶1件。

▲▼全國電子電視家電商品情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲dyson三合一涼暖空氣清淨機是許多有孩子的家庭必備家電，即日起至1/12到全國電子消費，滿額就能加1元多帶1台回家。

年末就以各式新家電為家中打造全新氛圍、迎向便利智慧生活，到全國電子搶限時優惠，不怕榨乾荷包，還能爽爽拿好康，心動不如馬上行動。

ET快訊
快訊／國道1南下「4車連環撞」　回堵10公里
女星爆乳裝走紅毯　肩帶「啪一聲斷了」嚇壞急遮胸
富王鴨肉道歉全文！小老闆13度鞠躬：重新開業當日會將營業額捐

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

買到欲罷不能！全國電子黑五購物節買到剁手　出清價最低下殺2.1折　指定電視出清價最高現折三萬

夢幻家電限時入手激省一波！全國電子大電視破盤價下殺破萬　全館滿額加1元再送1件

升級5G 超有感！網紅體驗多視角節目、AR 書櫃　超快網速用過回不去！

14款新春最潮應景口罩上架　戴著大吉大利、年年有餘去拜年

【廣編】LG於CES 2021大展發表全新白色家電新品 　LG新款冰箱樹立衛生新標竿

張麗善首登東森農場王令麟再加碼回饋　27500包黑金剛花生全賣光

統一超商擬併購foodomo！進軍美食外送市場　分階段收購

兒童專用！萊潔全新「童心炫彩系列口罩」登場　6特殊色一次滿足

全聯取消「報電話」⋯PX Pay會員1週激增80萬！家庭積點法看這

小7再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

宜蘭思源啞口下雪了！深夜白點狂降　追雪民眾嗨翻「現在還在下」

夢幻家電限時入手激省一波！全國電子大電視破盤價下殺破萬　全館滿額加1元再送1件

升級5G 超有感！網紅體驗多視角節目、AR 書櫃　超快網速用過回不去！

14款新春最潮應景口罩上架　戴著大吉大利、年年有餘去拜年

【廣編】LG於CES 2021大展發表全新白色家電新品 　LG新款冰箱樹立衛生新標竿

張麗善首登東森農場王令麟再加碼回饋　27500包黑金剛花生全賣光

統一超商擬併購foodomo！進軍美食外送市場　分階段收購

兒童專用！萊潔全新「童心炫彩系列口罩」登場　6特殊色一次滿足

全聯取消「報電話」⋯PX Pay會員1週激增80萬！家庭積點法看這

小7再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收

終於等到全聯5折！「年度百大商品大賞」14天限定　省荷包手刀衝

30坪新房只要21萬！民眾一聽地點嫌爆　投資客慘賠收場

南韓新冠疫情趨緩！今僅增641例確診...當局仍「不敢大意」

學甲警為您守護路口　希望大家平安過好年

大哥輸了！小博爾繳12+11+9力壓球哥　黃蜂逆轉贏鵜鶘

LINE開拍每集2~3分鐘「捷運劇」　打造原創微網劇 《愛的奧特萊斯》

想找雪鍊出租行！「內行勸搭公車看雪」原因曝：不是上了就無敵

男約砲激戰「％％聲超響亮」絕頂升天　右手僵直全裸張嘴慘死

國道1南下94.4k「4車連環撞」　時速20回堵約10公里中

今年極寒冷冬原因？　陸專家「寒潮＋持續降溫」

大陸特斯拉Model Y生產成本超便宜　賣一台原廠現賺47萬元

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

消費熱門新聞

婆媽快衝！全聯年度百大商品5折

全聯新制上路　1週會員激增80萬

升級5G 超有感！超快網速用過回不去

6色一次滿足！萊潔兒童專用口罩登場

統一進軍外送市場將併購foodomo

肯德基認「有毛炸雞」是單店疏失

小7「三麗鷗口罩」6新色預購又來了

「全聯We Sweet X Reese’s」第二波聯名

14款新春應景口罩　戴著年年有餘去拜年

麥當勞連3天發「早安優惠券」！

張麗善促銷黑金剛花生　27500包全賣光

量販搶吃超夯「大甲芋頭銅鑼燒」

超商1日限定「咖啡買6送6」來了

Supreme清倉折扣5折起

更多熱門

相關新聞

LG新款冰箱樹立衛生新標竿

LG新款冰箱樹立衛生新標竿

LG電子將於首次以線上形式舉辦的CES 2021展覽中發表InstaView®敲敲看門中門冰箱和無線手持吸塵器LG CordZeroThinQ A9 K+。

在電視看見朋友！狗貼螢幕用力吸

在電視看見朋友！狗貼螢幕用力吸

2021 CES三星、LG同推Mini LED

2021 CES三星、LG同推Mini LED

Supreme清倉折扣5折起

Supreme清倉折扣5折起

三星2020年Q4獲利預估年增33%　韓元走強造成匯損

三星2020年Q4獲利預估年增33%　韓元走強造成匯損

關鍵字：

全國電子電視破盤折扣滿額家電

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

快訊／全台急凍！彰化1男猝死

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面