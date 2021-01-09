夢幻家電限時入手激省一波！全國電子大電視破盤價下殺破萬　全館滿額加1元再送1件

▲歲末時節不少家庭湧現換家電潮，其中大電視更是人氣商品。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

即將迎來農曆春節，家家戶戶歡聚一堂，品嚐美味團圓飯時，大夥一邊看電視一邊談天說笑，畫面超溫馨；過年放寒假就是要玩到爆，和親戚家人一起瘋玩體感遊戲、連線玩電動，大電視螢幕更有身歷其境的感覺，爽度破表！或是獨自一人上網追劇、選部電影放鬆欣賞，清晰大螢幕讓人不必出門，在家即有劇院高品質享受。新的一年初始就想擁有滿滿歡樂生活，從換購一台新電視開始，全國電子自1/8～12破盤5天祭出超值回饋，破盤價電視甚至狂降破萬元，活動期間指定機種電視9折，還有原廠禮可拿；全國電子再加碼獨家送寢具、掃除家電。全館滿額更推出加1元多1件活動，從千元炒鍋、血壓計、吹風機、烤箱等到上萬元的LAURASTAR多功能熨斗、dyson三合一涼暖空氣清淨機等實用家電，通通都能加1元成雙帶回家；而且不限購物金額皆享信用卡6期0利率，指定銀行刷卡滿額最高再送6,600元。多到數不清的各種破盤優惠，讓入手大電視和其他家電，為家中增添便利歡樂氣氛，變得不傷荷包好輕鬆。

▲電視是許多人家中重要的娛樂中心，年節將近正是精打細算入手的好時機。

由於民眾對於電視愈來愈要求加倍清晰寫實的視覺畫面，也喜歡65、75吋大螢幕帶來的視聽震撼，加上近期大尺寸電視價格漸趨親民，讓大電視買氣持續升溫。而且不少將看電視當做一種享受的民眾，往往會一起帶上一組SoundBar和加購壁掛架，感受更完整的影視效果，還能調整觀看角度，不論坐在沙發上看、躺在床上看都能滿足。歲末年終之際，民眾與夢幻家電清單大尺寸電視的距離，就只差從家門走進全國電子門市的距離，即日起至1/12全國電子破盤價大放送，大尺寸電視指定機型破盤價狂省破萬元，店內還有另有優惠價，全館指定電視也有9折折扣，若是購買SAMSUNG、Panasonic、SONY三大品牌指定機種，還能免費拿到原廠好禮。省錢還有拿不完的實用禮品，購買指定機型大電視29,999元以下，全國電子再加碼送SOL紐西蘭羊毛被（市價4,980元），30,000～59,999元送Electrolux超級完美管家（市價7,990元），60,000元以上送高島六星級美足機（市價10,800元）。

▲即日起至1/12全國電子破盤價大放送，大尺寸電視指定機型9折起，部分機型狂省破萬元。

像是擄獲不少網友好評的SAMSUNG 65型QLED量子電視，市價49,900元，全國電子狂降1萬2千元，再送市價7,990元的伊萊克斯超級完美管家吸塵器，等於不到3萬元就能一次擁有兩種夢幻高檔家電。在全國電子買SAMSUNG 75型QLED量子電視，現省5千，現場還有驚喜價，再送市價10,800元高島六星級美足機；Panasonic 65型4K聯網LED顯示器含視訊盒，組合價39,900元，全國電子售29,610元、下殺破萬；LG 55型4K聯網OLED電視同樣瘋降1萬5千元，再送高島六星級美足機，另享原廠登錄或回函送陶板屋禮券2張；買SONY 65型日製4K聯網液晶顯示器，享原廠好禮7-11虛擬商品卡2,000元，全國電子再加碼送松木3人份星鑽厚釜電子鍋；超殺折扣搭配各項超值好禮買很大、賺很大，讓民眾在寒冬中換家電心暖暖，直呼「足感心」。

▲SAMSUNG、SONY、Panasonic、LG等知名大尺寸電視品牌皆為限時破盤價指定機種，部分機種更狂降萬元。

全國電子歡慶即將迎來新春和寒假，自1/8開跑至1/12止的破盤5天活動，破盤價最低33折就能入手，最高省近四萬元！不僅有電視最高下殺近三萬、再送一台價值一萬多的美足機，直接讓民眾省四萬，另外全館滿額還可以再享加一元多一件精選商品，真的相當划算。之外，還有很多其他大小家電也有破盤價。年終家電換購冰箱、洗衣機，指定機種9折；每年讓媽媽們累得要命的大掃除，今年讓吸塵器、掃地機器人來幫忙，指定家電同樣9折；年菜料理交給像是IH電子鍋、氣炸鍋、小V鍋等智慧調理家電，破盤活動指定小家電65折起。孩子們放寒假揪好友打遊戲是一大樂事，購買指定電腦，全國電子再送高級雙人排餐、買指定電競電腦送威秀電影票。守護全家人健康、新年美出新高度的家電，如血壓計、電動牙刷、體脂計、泡腳機、水氧機等，滿額再送烤箱、吹風機等好禮。

▲臨近年節，料理家電區如電鍋特別受到主婦們歡迎。

▲全國電子販售各式大小家電，種類眾多，民眾若有任何疑問，店內銷售人員隨時提供親切服務。

即日起至1/12到全國電子選購大小家電，眾多商品大方降價送好禮，為了回饋民眾支持，全館達消費滿額，再放送加1元多1件商品活動。消費2萬元以上，歐風典雅寢具四件組（市價4,980元）或方型不沾覆底煎炒鍋＋角落小夥伴搪瓷鍋三件組（市價5,260元）加1元就多帶一件回家；5萬元以上有OMRON藍芽手腕式血壓計（市價3,580元）或Panasonic 32公升大烤箱（市價3,690元）；10萬元以上，有Panasonic 2.1聲道環繞Sound Bar（市價9,990元）或HERAN超薄型智能掃地機（市價10,900元）；50萬元以上，有高島愛舒服小沙發進化版（市價59,800元）或LAURASTAR LIFT XTRA高壓蒸汽熨斗（市價32,800元）或dyson三合一涼暖空氣清淨機（市價28,900元）。

▲全國電子限時破盤優惠，全館滿額50萬元以上，市價32,800元的LAURASTAR LIFT XTRA高壓蒸汽熨斗，加1元多帶1件。

▲dyson三合一涼暖空氣清淨機是許多有孩子的家庭必備家電，即日起至1/12到全國電子消費，滿額就能加1元多帶1台回家。

年末就以各式新家電為家中打造全新氛圍、迎向便利智慧生活，到全國電子搶限時優惠，不怕榨乾荷包，還能爽爽拿好康，心動不如馬上行動。