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買到欲罷不能！全國電子黑五購物節買到剁手　出清價最低下殺2.1折　指定電視出清價最高現折三萬

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▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲全國電子Digital City門市商品豐富種類多，黑色星期五活動優惠多多，好逛又好拍。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／台北報導

雙十一才過完，「黑色星期五Black Friday」再臨，黑五購物節在歐美盛行已久，是整年度最瘋狂的血拼節日，雖然今年不能出國感受黑五氛圍，但不用失望，11/25（三）～11/30（一）全國電子全台320間門市祭出神級優惠，數百款3C家電最高降幅達萬元，多樣折扣直逼對折，買指定款大電視再送吸塵器，甚至還有加一元多一件等超狂滿額特惠，雙十一買不夠的趁黑五一次買齊，看到優惠就忍不住的剁手黨更要號召起來，買越多省越多，年底節日多，聖誕節、尾牙、跨年、歲末年終汰舊換新，來全國電子門市逛街購物把超殺優惠通通帶回家，除此之外，全國電子Digital City門市更有超多品牌體驗專區，堪比網美級空間規劃設計讓你好逛又好拍。

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲LG PuriCare 360°空氣清淨機，雙層外型超吸睛。

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲dyson涼暖空氣清淨機兼具涼暖及空氣清淨功能，在秋冬之際更受到歡迎，黑五優惠千萬別錯過。

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲dyson手持吸塵器輕巧外型吸力同樣強勁，黑色星期五也祭出相當厲害的折扣優惠。

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲全國電子門市內設有多品牌專區，消費者能在品牌專區體驗智慧3C家電帶來的便利。

氣溫漸漸轉涼，來到濕冷的冬季，除濕機、空氣清淨機、吸塵器、電暖器等需求增加，dyson pure cool二合一涼風空氣清淨機外型時尚，能讓家中環境更舒適，原價20,500、黑五優惠10,999，狂降9,501元，限量500台；LG PuriCare 360°空氣清淨機，雙層的外型超吸睛，產品說明指出可360°強力淨化家中空氣，PM1.0感應器偵測、以四色燈號顯示空氣品質，用肉眼就可看見空氣品質好壞，黑五活動期間店內另有驚喜價格！同時，黑五到全國電子購買指定機種空調、清淨機、除濕機滿萬送1,000元現金折價券。dyson吸塵器是許多家庭的夢幻逸品，V8 Slim Fluffy+專為亞洲家庭設計，輕巧外型吸力同樣強勁，原價16,900，現正特價12,900元。

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲LG TWINWASH上下兩層皆可洗，省時又省力，全國電子黑色星期五獨家送加碼禮。

▲▼全國電子,黑五購物節,家電。（圖／全國電子提供）

▲TOSHIBA 11KG洗脫烘滾筒洗衣機市價66,900元，黑色星期五瘋狂價56,900元，現省1萬元，還可獲得全國電子獨家加碼禮。（圖／全國電子提供）

冬季早晚溫差大，洗衣曬衣、碰水吹風成了一件苦差事，在家的時間變多了，家事卻永遠也做不完，能外包的就外包吧！LG TWINWASH上下兩層皆可洗，家中有寵物、幼兒的人洗衣次數一定多到厭世，有了TWINWASH省下來的時間都可以拿去喝咖啡，雙層設計讓一般滾筒洗衣機較為人詬病的高度問題瞬間消失，用過就回不去，回函就送寬庭床包五件組，再加碼贈飛狼野趣五件式休閒組；TOSHIBA 11KG洗脫烘滾筒洗衣機原價66,900、黑五期間56,900，現省一萬元，再送市價3,280元的飛狼野趣五件式休閒組。千萬要把握機會。

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲TOSHIBA雙門變頻冰箱優雅鏡面外觀超美型。

▲▼全國電子,黑五購物節,家電。（圖／全國電子提供）

▲新上市日立407L五門變頻日製冰箱瘋狂價42,900元，相當現省4,000元，再送雙重好禮，超大容量多門變頻冰箱讓家中食材妥善保存，也更省電。（圖／全國電子提供）

冬天也是火鍋及團聚的季節，趁歲末年終之際幫媽媽換台大冰箱！TOSHIBA雙門變頻冰箱優雅鏡面外觀超美型，510L大容量、能源效率第1級，原價32,900、黑五特價28,900元，全台限量200台；日立407L五門變頻日製冰箱價格狂降4,000元，買就送CS廚房五件組（市價2,490元）及刀具砧板八件組（市價4,990元）。

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子,黑五購物節,家電。（圖／全國電子提供）

▲SAMSUNG 65型QLED量子電視黑色星期五現省1萬，瘋狂價4萬元有找，另加送市價14,900元的伊萊克斯超級完美管家滾刷版手持吸塵器！超大螢幕適合與親朋好友共享更好的影視饗宴（圖／全國電子提供）

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

團聚時刻別再科技冷漠，一起坐在客廳享受SAMSUNG 65型QLED量子電視的大螢幕快感，售價從49,900下殺至39,900，獨家加碼送伊萊克斯超級完美管家滾刷版手持吸塵器（市價14,900元）；除了電視之外，黑五買電腦現折1,111元，指定機種再送漫威行李箱無線耳機，喜歡打電動也別錯過機會趁現在入手一台電競筆電過過癮。

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲全國電子全館滿額加一元多一件精選商品，快把眾多好禮帶回家。

年底節日多，出門約會聚餐當然要無時無刻都美美的，dyson airwrap Complete全配組有多款造型配件讓你天天變換不同髮型，原價17,600、黑五售價14,600。買到手抖沒關係，全國電子全館滿額加一元多一件，五萬元以上加一元可帶回Candy Bear狼牙曲線乳膠枕2入（市價4,980元）或角落小夥伴－雙耳搪瓷鍋三件組（市價2,280元）或松木3人份星鑽厚釜電子鍋（市價1,980元）或PHILIPS沙龍負離子吹風機（市價1,350元）；全館消費滿八萬元加一元就可把Panasonic10人份電子鍋（市價2,190元）或聲寶20L機械式微波爐（市價2,490元）或BRAUN 3D電動牙刷（市價2,290元）或Panasonic IH電磁爐（市價2,490元）帶回家；全館滿十萬元，只要加一枚一元硬幣就可帶走IRIS雙氣旋偵測除蟎吸塵器大拍4.0（市價3,590元）或Panasonic 25公升機械式微波爐（市價3,190元）或禾聯超薄型智能掃地機（市價10,900元）。

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子黑色星期五購物節。（圖／記者周宸亘攝）

全國電子Digital City光復南店不只好逛更好拍，琳瑯滿目的商品陳列及細節巧思令人驚喜，彷彿網美拍照專區，掛上的耶誕佈置更令人感受到濃濃節慶氛圍。全台24家全國電子Digital City門市也將於11/27（五）到11/29（日）舉辦一連三天的限定加碼回饋，詢問度超高的智慧家電及個人數位3C暢銷商品將限時限量放送回饋，包括鬆餅機出清價最低2.1折、名牌55型4K聯網LED電視出清價現省3萬元年終尾牙或者搬家入厝，一次入手電視、冰箱、洗衣機最高現省六萬元以上！名牌按摩小沙發現省超過2萬元！限時限量價超級瘋狂有夠優惠，快搶黑色星期五優惠都在全國電子Digital City，秒揪親朋好友買好買爆。

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