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【廣編】LG於CES 2021大展發表全新白色家電新品 　LG新款冰箱樹立衛生新標竿

▲▼LG,CES 2021,InstaView敲敲看門中門冰箱,吸塵器,家電。（圖／LG提供）

▲LG InstaView敲敲看門中門冰箱2021年革新再進化。

圖、文／LG提供 

LG電子將於首次以線上形式舉辦的CES 2021展覽中發表InstaView® 敲敲看門中門冰箱和無線手持吸塵器LG CordZeroThinQ A9 K+。

新款LG InstaVie® 敲敲看門中門冰箱外觀俐落有型，InstaView敲敲看門中門技術配備大型玻璃面板，更內建採用UVnanoTM安心飲用技術便利冰飲霸，飲水品質加倍衛生，而InstaView語音辨識服務則提供免手動功能，帶來全新境界的便利體驗。

LG InstaView敲敲看門中門冰箱2021年革新再進化。於透明玻璃面板上快速輕敲兩下，LG InstaView敲敲看技術隨即照亮冰箱內部。2021年版以煥然一新的設計搭載更具立體感的有色玻璃面板，新款 InstaView透視窗較前一代機型加大23%，冰箱內容物一目了然。

LG InstaView敲敲看門中門冰箱榮獲CES 2021最佳創新大獎的肯定，並藉由語音辨識功能讓廚房時光效率提升且便利加倍。

全新CordZeroThinQ A9 K+搭配的集塵充電座憑藉其全自動除塵系統，讓使用者輕而易舉清空集塵空間，乾淨且衛生。

LG CordZeroThinQ A9 K+附贈的吸頭，只需替換即可在幾秒內輕鬆轉換吸塵或濕拖模式。搭配One Touch一鍵啟動電源鍵、可更換雙電池以及可水洗濾網組，讓LG乾濕兩用吸塵器的使用便利性、殺菌效果與清潔效率全面升級。

CES 2021將於2021年1月11日揭開序幕，歡迎造訪LG CES 2021 線上展覽平台一睹2021 LG InstaView敲敲看門中門冰箱系列和CordZeroThinQ A9 K+與全新集塵充電座的風采。

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