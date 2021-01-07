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【2021 CES】三星發表Mini LED新電視系列　追蹤功能讓人「在家健身」

▲三星,LG,CES,電視,MINI LED。（圖／品牌提供）

▲三星在2021年CES展前發表旗下最新MINI LED技術新電視。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

美國拉斯維加斯2021消費性電子展（CES）開展前夕，南韓品牌三星於開展前舉辦線上發表會，宣佈旗下最新技術電視產品，包括Quantum Mini LED技術的新電視系列Neo QLED，以無邊框螢幕、流暢俐落的設計與外型強化高階市場，另推動全新智慧功能，讓電視化身私人教練，在家就能健身，以及更全面的視訊通話、無障礙功能等，以及MICRO LED與美學電視的進階產品。

武漢肺炎疫情讓即將開展的CES安靜不少，雖然許多品牌都以線上發表方式進行，在內部的產品提升並未停下腳步，三星在展前記者會上，正式宣佈推出以Mini LED技術製作的新電視系列Neo QLED，包括8K與4K畫質的旗艦級QLED量子電視。

該系列採用全新Infinity One Design，以「近乎無邊框」螢幕搭配俐落外型，提升質感與高級感，另有全新薄型美型集線器，讓電視在室內空間中，呈現出更時尚的效果。除搭載多項頂級環繞音效功能之外， OTS Pro 魔術音效技術能根據螢幕上的畫面動作，調整聲音輸出。

▲三星,LG,CES,電視,MINI LED。（圖／品牌提供）

此外，該系列還強調搭載多項智慧功能，讓電視「身兼多職」，包括Smart Trainer功能可即時追蹤與分析姿勢，搭配Samsung Health功能，就像有私人教練，可在運動中及運動後提供動作建議、協助計算次數和估算消耗熱量等，提供互動式訓練，方便使用者在家健身。另還有遊戲超寬螢幕比例顯示，以及透過Google Duo，視訊通話最多可邀請32人加入，提供外接USB鏡頭直接進行視訊，還能確保鏡頭隨時跟著用戶移動，並自動調整遠近，在家開會辦公也很可以。

而針對之前MICRO LED發表的系列，也提升了動態音效效果，透過Majestic Sound技術，無需外接喇叭即能享受5.1聲道的環繞音效，並提供99吋與110吋與99吋的新規格，也宣布今年底前會再推出更多小尺寸的機種。The Frame美學電視推出更薄款式，還有拆卸式邊框，共有五種顏色和兩種設計可訂製。

▲三星,LG,CES,電視,MINI LED。（圖／品牌提供）

LG旗下的首款 QNED Mini LED也在今年CES展中登場，推出最新3款可支援4K與8K畫質的產品，最大尺寸達 86 吋。

▲三星,LG,CES,電視,MINI LED。（圖／品牌提供）

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