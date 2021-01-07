　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

防群聚染疫　百貨春節福袋「大年初一不賣了」

▲百貨新春福袋,農曆年。（圖／遠百、高雄夢時代提供）

▲百貨新春福袋往年吸引大批人潮排隊，遠百首度表示，今年因防疫，福袋將採預購銷售，避免群聚排隊。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

跨年之後最重要的節慶，莫過於農曆春節，今年因疫情因素，以往送出最多汽車大獎的遠東百貨，因應疫情減少群聚，首度針對春節福袋，在全台11間分店採用預購方式，而微風廣場也表示，因防疫今年開賣福袋全數採預購，大年初一有民眾熱鬧排隊買福袋的熱鬧氣氛今年將不復見。

大年初一去百貨公司買福袋，已變成部分民眾的既定行程，過往還有前幾天就去百貨公司門口報到排隊，連年夜飯都在百貨前吃的景象，許多民眾為了搶福袋名額，甚至還搬出睡袋、露營帳棚，連麻將桌都有，充滿新春節慶的熱鬧氣氛。

遠東百貨近幾年持續在新春福袋送出大獎，去年百貨春節福袋全台共送出7台汽車，其中遠東百貨就佔了4台，今年因應疫情減少群聚，也首度大改福袋銷售規則，以往全台預購福袋比例約佔30%，今年不鼓勵民眾排隊，預計將福袋全數以預購方式銷售，剩下的數量才再考慮是否在大年初一現場販售。

遠百表示，目前預購方式尚未確定，因為分店消費者涵蓋多樣客群，且各地消費習慣也有差異，目前會以分店各自提供的方式為主，可能透過遠百專屬APP，或是提供店面現場預約都有可能，大獎會在大年初一公開抽出並公告，目前也未確定實際獎項。

去年送出一台Mercedes-Benz A-Class A 180 Sedan的微風廣場則表示，去年福袋採用現場排隊銷售，數量為600個，今年也確定全數採用APP預購方式銷售，大年初一民眾可至現場對獎。SOGO則表示因其百貨福袋是由各樓層與各店家現場販售，不會像其他百貨會有漏夜排隊、大排長龍的狀況，今年農曆春節仍會依照往年慣例銷售。

ET快訊
男子摔車狼狽跌台北路邊！　仔細一看竟是知名男星
Google街景搜老家！淚見亡父身影　近看鼻酸...「原來在
老公膀胱藏「橘紅結石」！　妻羞曝產地：我家工廠

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

防群聚染疫　百貨春節福袋「大年初一不賣了」

金牌廚神10道年菜2千元有找　7大電商早鳥預購年菜優惠整理

「全聯We Sweet X Reese’s」第二波！花生巧克力甜點4種濃度一次吃

【廣編】 安怡長青全新行動力配方上市　骨骼、環節、體力 三種一次滿足

《料理之王》快手PK！30分鐘端3菜1湯　好油好食材扮關鍵角色

限量135萬份！麥當勞連3天發早安優惠券　加碼吃豬肉滿福堡買1送1

超幸運！買飲料下注百枚東森幣　79.9萬休旅車獎落高雄

要價1380元和牛壽司「免費換」　新光三越推點數換美食搶翻

試賣1周就搶光！量販獨賣超夯「大甲芋頭銅鑼燒」　夾了綿密芋泥

盤點被網購族血拼到入榜的10大風雲商品　高CP值小白鞋熱銷破萬雙

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

防群聚染疫　百貨春節福袋「大年初一不賣了」

金牌廚神10道年菜2千元有找　7大電商早鳥預購年菜優惠整理

「全聯We Sweet X Reese’s」第二波！花生巧克力甜點4種濃度一次吃

【廣編】 安怡長青全新行動力配方上市　骨骼、環節、體力 三種一次滿足

《料理之王》快手PK！30分鐘端3菜1湯　好油好食材扮關鍵角色

限量135萬份！麥當勞連3天發早安優惠券　加碼吃豬肉滿福堡買1送1

超幸運！買飲料下注百枚東森幣　79.9萬休旅車獎落高雄

要價1380元和牛壽司「免費換」　新光三越推點數換美食搶翻

試賣1周就搶光！量販獨賣超夯「大甲芋頭銅鑼燒」　夾了綿密芋泥

盤點被網購族血拼到入榜的10大風雲商品　高CP值小白鞋熱銷破萬雙

昆凌名牌爆乳裝上身破懷孕傳言　搭62萬珠寶當最正辣媽

父親輕生陳屍卡車！導演認屍崩潰：為什麼我沒抓住他？

34歲港名媛抱5月大女兒墜樓慘死　警到場發現她全身赤裸

台南YMCA一氣化碳外洩　館方疏散上百學童　黃偉哲到場關心

光陽成功21連霸台灣機車市場！DT-X 360售價揭曉、KRV推新優惠

「史上最偉大任期」…川普鬆口願下台　但放話：現在才正要開始

巨蟹把握桃花！12星座「一週運勢」曝…金牛財運滾滾來

去餐廳圍爐、尾牙NG！自主健康管理者禁聚餐聚會　違反最高罰30萬

身分證中3碼+名字有「這兩字」　台北美侖商旅免費住1晚

林雨宣變瘋鳳！一開機像被「附身」：請他一定要抓住我

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

消費熱門新聞

麥當勞連3天發「早安優惠券」！

量販搶吃超夯「大甲芋頭銅鑼燒」

買飲料下注百枚東森幣　休旅車獎落高雄

肯德基認「有毛炸雞」是單店疏失

全聯外送30分鐘到府！首波免運1元送衛生紙

超商1日限定「咖啡買6送6」來了

漢堡王「豪華版三重奏漢堡」新登場

小7推超萌年菜、禮盒獨賣KITTY佛跳牆

優惠碼先領！麥當勞連26天「買1送1」

萊潔公開口罩檢驗報告「全通過」

「全聯We Sweet X Reese’s」第二波聯名

1380元和牛壽司　用點數免費換

直擊台糖生產線　這一味金架有鯖

7大電商早鳥預購年菜優惠整理

更多熱門

相關新聞

台南柳營代天院停辦跨年活動

台南柳營代天院停辦跨年活動

為了提振台南溪北觀光產業，今年農曆除夕跨年晚會原訂在台南柳營區代天院舉辦，但鑑於新冠肺炎疫情仍未穩定，且受到變異病毒株影響，中央流行疫情指揮中心宣布自1月1日0時起，非本國籍者暫緩入境，因此在防疫優先的考量下，柳營代天院停辦跨年活動。

春節台鐵東線　狂銷29萬張票

春節台鐵東線　狂銷29萬張票

鎖國一個月　給醫療體系喘息空間

鎖國一個月　給醫療體系喘息空間

BRITA聯名財神春節禮超狂

BRITA聯名財神春節禮超狂

台南好YOUNG「搖滾嘻哈夜」9日登場

台南好YOUNG「搖滾嘻哈夜」9日登場

關鍵字：

春節福袋百貨農曆新年群聚防疫排隊

讀者迴響

熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／小甜甜報喜「結婚懷孕了」！

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

工人失足抓大橋鋼筋　下一秒大叫墜亡

更多

最夯影音

更多
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」
陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面