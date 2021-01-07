防群聚染疫　百貨春節福袋「大年初一不賣了」

▲百貨新春福袋往年吸引大批人潮排隊，遠百首度表示，今年因防疫，福袋將採預購銷售，避免群聚排隊。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／綜合報導

跨年之後最重要的節慶，莫過於農曆春節，今年因疫情因素，以往送出最多汽車大獎的遠東百貨，因應疫情減少群聚，首度針對春節福袋，在全台11間分店採用預購方式，而微風廣場也表示，因防疫今年開賣福袋全數採預購，大年初一有民眾熱鬧排隊買福袋的熱鬧氣氛今年將不復見。

大年初一去百貨公司買福袋，已變成部分民眾的既定行程，過往還有前幾天就去百貨公司門口報到排隊，連年夜飯都在百貨前吃的景象，許多民眾為了搶福袋名額，甚至還搬出睡袋、露營帳棚，連麻將桌都有，充滿新春節慶的熱鬧氣氛。

遠東百貨近幾年持續在新春福袋送出大獎，去年百貨春節福袋全台共送出7台汽車，其中遠東百貨就佔了4台，今年因應疫情減少群聚，也首度大改福袋銷售規則，以往全台預購福袋比例約佔30%，今年不鼓勵民眾排隊，預計將福袋全數以預購方式銷售，剩下的數量才再考慮是否在大年初一現場販售。

遠百表示，目前預購方式尚未確定，因為分店消費者涵蓋多樣客群，且各地消費習慣也有差異，目前會以分店各自提供的方式為主，可能透過遠百專屬APP，或是提供店面現場預約都有可能，大獎會在大年初一公開抽出並公告，目前也未確定實際獎項。

去年送出一台Mercedes-Benz A-Class A 180 Sedan的微風廣場則表示，去年福袋採用現場排隊銷售，數量為600個，今年也確定全數採用APP預購方式銷售，大年初一民眾可至現場對獎。SOGO則表示因其百貨福袋是由各樓層與各店家現場販售，不會像其他百貨會有漏夜排隊、大排長龍的狀況，今年農曆春節仍會依照往年慣例銷售。