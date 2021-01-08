追雪部隊注意！太平山積雪逾10公分　9日12時禁止入園

▲▼冰凍太平山好多雪，8日積雪10公分以上，基於安全，9日12時禁止入園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

8日太平山森林遊樂區好多雪！陸陸下雪讓積雪逹10公分以上，因山區易起濃霧，山上遊客9日恐路邊貓眼石都看不到，持續下雪路面也將結冰、積雪，基於行車安全，9日園區仍會實施1000輛車輛總量管制及12時禁入園。

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太平山森林遊樂區難得在7日起持續下雪，8日一早，園方即在宜專14.5k設管制點，分流有雪鏈車輛上太平山莊，無雪鏈遊客路邊停車賞雪，因出現6公里車潮，管制點往山下移到15k處，遊客約再往上走1至2公里，就能賞雪。

8日下午園區積雪更逹到10公分以上，而且水氣足，晚間更可能持續下雪，基於安全，9日園區仍會實施1000輛車輛總量管制及12時禁入園等交管措施。

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