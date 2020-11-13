呂玉慶100歲回顧展...傳遞美學精神　竹市文化藝廊展出

▲呂玉慶老師專注作畫模樣。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《呂玉慶100歲回顧展》即日起至109年11月29日(日)於新竹市文化局1樓文化藝廊展出，展出本市資深藝術家呂玉慶老師200餘件遺作中之代表作品40件，並於11月15日(日)14:30舉辦開幕典禮，歡迎各界前往欣賞並緬懷與追思呂老師積極的人生觀、超越身體極限的毅力、為藝術傳遞永不懈怠的真實人生！

呂玉慶老師（1921-2020），出生於新竹，自小喜愛藝術，清寒自學以實力參加敎師資格檢定得到肯定，一路從小學教員到高中美術教師，均靠著勤奮自學而獲得。從民富小學到任敎竹南高中，至1982年退休，從事美術教育長達42年，奉獻一生中最美好的時光，以愛心培育人才，是一位成功的敎育家！

文化局長黃竫蕙表示，呂老師擅長油畫，其作品早年就曾在省展、台陽展、教員美展中展現才華，而他勤勉謙虛的精神也傳授給他的學生、影響子女，這種力量在藝術創作中有了堅持，從畫作中表現出來，70、80、90歲時受新竹市文化局邀請舉辦個展，如今也完成100歲畫展的願望。

1948年與吳雪玉老師結縭，兩人秉持共同理想及目標，建立溫馨家庭，育有五女，在呂老師退休後，夫妻倆偕同旅遊世界，為追求藝術的真髓，參訪羅浮宮、奧塞美術館等藝術殿堂，並造訪莫內、梵谷等藝術大師故鄉及作畫的景點，親身體驗大師們畫作所要傳達的感動，作品光影對照、輔色呼應，是印象派風格的延伸。

文化局指出，呂玉慶老師是美術老師、資深藝術家，也是竹塹藝術薪火傳承者，一生以堅強的意志、孜孜不倦的精神，全力投注所熱愛的藝術創作中，本次展出其200餘件中之代表作品約40件，展期至11月29日，歡迎各界前往欣賞！詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5332841文化局專線查詢。