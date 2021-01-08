慰安婦受害者告日本政府！韓法院判賠「每人256萬」

▲韓慰安婦受害者對日本政府索賠，韓國法院判決應賠每人一億韓元（約新台幣256萬元）。（圖／路透）



文／中央社

韓籍慰安婦受害者向日本政府要求損害賠償案件今天首次獲判勝訴，韓國法院判決，日本政府應按原告要求，賠償受害者每人一億韓元（約新台幣256萬元）。

韓籍慰安婦團體過去曾以日本政府於韓國殖民時期，誘騙或強迫其充當慰安婦為由多次向韓國法院提告，但這次是韓國法院首次就相關案件宣判。

韓聯社報導，首爾中央地方法院今天就已故受害者裴春姬等12人提出的損害賠償訴訟作出判決，判處原告勝訴，日本政府應賠償原告每人1億韓元。

法院表示，綜合各項證據、資料及法庭辯論，認定被告（日本政府）確有非法行為，原告遭受超乎想像的身心創傷，卻未獲相應賠償，因此判定原告要求每人一億韓元以上的賠償金額合理。

同時，法院也說明，此案涉及的行為是依循日本帝國有計畫性、有組織性的大範圍非人道犯罪行為，違反國際強制規範，判定不適用各國法院，不得就以他國政府為當事人的案件進行判決的規定，因此進行了判決。

原告律師就此判決表示相當感激，但也表示仍須另行討論是否有強制執行賠償的方法。

裴春姬等12名受害者2013年8月提出此項賠償請求的民事調解申請，但日方拒收文件，調解也因此無法進行，韓國法院在2016年1月依原告要求將此案移送正式審判。

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