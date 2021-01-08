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南韓新冠疫情終稍趨緩！僅增674例...政府今「局部開放」健身房

▲▼南韓疫情稍微趨緩，政府考慮放寬健身房等營業限制。（圖／達志影像）

▲南韓疫情稍微趨緩，政府考慮放寬健身房等營業限制。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓連續一個多月實施高強度的防疫措施，新冠肺炎（COVID-19）疫情終於稍稍趨緩，單日新增病例下探至600多，政府也考慮8日起開放部分健身房等室內體育設施供兒童、青少年等學生使用，限制同時段9人以內入場。不過療養院、教會等仍傳出零星群聚感染，加上英國變種病毒株「B.1.1.7」恐有淪為社區傳播的危險性，因此當局仍不敢輕忽。

根據《韓聯社》報導，截至8日.時為止，南韓今（8）日上午9時30分共通報674起病例，其中633例為境內感染、41例則為境外移入，同時新增35例死亡。目前南韓共累計67358例確診、35例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增452例（首爾佔186例、京畿道佔236例、仁川佔30例）；慶尚北道新增28例；釜山新增23例；忠清南道、光州各新增212例；慶尚南道新增19例；大邱新增17例；江原道新增11例；蔚山、忠清北道各新增10例；大田新增8例；全羅北道新增7例；濟州島新增6例。

從主要群聚感染案例來看，首爾東部看守所累計1173例；首爾市永登浦區某喪葬會場累計18例；京畿道楊州市某肉類加工廠累計47名員工確診。

►南韓疫情稍減！單日僅增870起新冠病例...政府研擬「重開」健身房
►南韓變種病毒恐淪「社區感染」！一家3口無出國史...疑搭車時染疫

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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