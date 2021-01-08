鍾沛君術後重生　憂女兒難消化笑稱「出任務抓蟲」

▲台北市議員鍾沛君入院動肺部腫瘤切除手術，今召開出院記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君因右肺異常增生，4日開刀接受治療，靜養4天後於8日出院，並在主治醫師許文虎主陪同下召開記者會說明。鍾沛君除了感謝醫療團隊外，也以過來人身分呼籲，肺癌、肺腺癌幾乎是「國病」，但很多人仍忌諱就醫、健檢，「這需要親身經歷過，早期健檢、早期發現，就有治療機會」。

鍾沛君說，12月30日發現有可能是不好的健檢報告，「北投回到市議會車程40分鐘，開了2小時」，過程中想到6歲的小孩、想到曾覺得基因不好不該生，也想到做一半的議員任期，還有人生太多太多沒完成的事情。

沒有太多猶豫掙扎的空間，鍾沛君馬上到榮總找許文虎主任，經建議下馬上安排開刀切除，及早進行治療。鍾沛君表示，所幸有經驗豐富的許主任，舉了很多臨床例子，讓她安心不少，「很高興有了重生的機會，人生像是按下重新啟動鍵，走出榮總後又是另外一段新人生開始」。

雖然爸爸反對公開病情，但鍾沛君認為，身為政治人物，民眾有權利知道健康狀況，更不可以辜負選民的寄託。鍾也以過來人身分呼籲，肺癌、肺腺癌幾乎是「國病」，但很多人仍忌諱就醫、健檢，「這需要親身經歷過，早期健檢、早期發現，就有治療機會」，生命每一分鐘都很珍貴，希望未來好好度過每一天。

「我到目前為止，還沒有打算告訴她。」鍾沛君受訪時說，到目前為止還沒有跟女兒講，因為這件事自己到25歲、35歲都還很難消化，「6歲要消化這件事情還太早，所以沒有特別跟她說」；她說，只有跟女兒說要出一個任務，去抓一種蟲。

此次擔任主治醫師的許文虎表示，去年鍾沛君健檢發現肺部有結節，且有實體性變化，所以認為可能是惡性機會比較高，不過她在1月4日很勇敢接受手術，手術很簡單，很快就把腫瘤切掉、清除。

許文虎說，鍾沛君這個肺腺癌是最早期、幾乎是零期的，也不需要化療，「不用擔心，切掉就ok，活存率100%」，但日後仍必需進行追蹤。

也因為及早發現治療，許文虎笑說，鍾沛君日後不用考慮太多，「社會各方面要怎麼貢獻都可以，沒顧忌」，自己則是很替鍾高興，可以把這事情解決，讓她能繼續為大家服務。