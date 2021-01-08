夾不到！海賊王粉竊娃娃機「索隆公仔」　17秒得手影片曝光

記者陳豐德／新北報導

新北市一名熱愛公仔的男子，4日到五股民義路上一家夾娃娃機店內，見檯內擺放的航海王「索隆」公仔相當吸引人，便拿起機檯旁的棍子，跪在地上將檯內的公仔勾撈而出，檯主調閱監視器後發現公仔是被人所竊，公布監視器後系警方提告，目前警方正循線追緝當中。

▲海賊王粉持棍子竊取娃娃機內的索隆公仔。（圖／翻攝自我是五股人）



夾娃娃機檯主在臉書社團「我是五股人」中張貼監視器影像及截圖，可見身穿灰色迷彩長褲、黑色外套的男子，從隔壁拿了一支棍子後，走到夾娃娃機檯前跪地，持棍子將立起的公仔娃娃弄翻後，再徒手將價值300元的索隆公仔取出，短短17秒內就得手後逃逸。

檯主在貼文內寫下「有沒有人認識這位人士的？請麻煩他與我聯絡，否則明天就報警處理！」也有網友留言表示、「直接報警了吧」、「他把沾有指紋的證物留在現場，不要去碰用袋子包起來，報警提供給警方」。

警方發現貼文後，主動聯繫被害人前往派出所完成報案程序，鎖定一名身穿灰色迷彩長褲、黑色外套之男子涉案，因其全程步行進入及步行離去該店家，目前尚需擴大調閱周遭監視器畫面以釐清該嫌身分。

▼竊嫌得手後仔細端看公仔樣式。（圖／翻攝自我是五股人）



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