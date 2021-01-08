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統一超商擬併購foodomo！進軍美食外送市場　分階段收購

▲▼美食外送平台Foodomo首推「預約內用」新服務。（圖／翻攝自Foodomo臉書粉絲專頁）

▲台灣美食外送平台Foodomo，統一超商將投資並擬分階段併購。（圖／翻攝自Foodomo臉書粉絲專頁）

記者林育綾／台北報導

看準外送市場商機，統一超商今（8）日發出聲明稿宣布，將與台灣本土外送平台foodomo專聯科技公司合作，進軍外送市場，並擬分階段併購，先收購29%少數股權，推動合作再收購剩餘股份。

統一超商投資台灣外送平台foodomo聲明稿

看準美食外送市場商機，統一超商將與台灣本土外送平台foodomo(專聯科技(股)公司)合作，進軍外送市場。疫情的影響及人口老化趨勢，加速改變民眾生活型態，也帶動外送服務需求成長。為了貼近消費者需求，統一超商希望強化外送功能，不僅看準foodomo美食外送品牌團隊的在地化，更希望藉由其五年來深耕台灣外送市場的經驗，為企業用戶提供更貼心的服務。

統一超商及轉投資事業包含餐飲、美妝等多樣化的民生消費品牌，與消費者日常生活密不可分，再加上foodomo既有餐廳店家，兩者的合作有助於拓展外送市場，為消費者提供更多元、快速的服務。

在競爭激烈的美食外送平台裡，foodomo致力做出市場區隔，讓消費者享受更多元的外送服務。除提供「外送」、「外帶」及「跑腿代買」等基本服務外，更有「揪團訂餐」功能。去年在疫情減緩後，更開發「預約內用」等功能，並持續優化APP操作介面，以消費者角度出發，讓消費者更輕鬆取得想吃的餐點，獲得更好的服務體驗。

統一超商擬分階段與foodomo開展相關合作事宜。首先，統一超商將先收購foodomo約29%少數股權，成為foodomo策略性投資人，並推動雙方於技術及業務平台方面之合作。後續並計畫於取得公平交易委員會結合許可後，進一步收購foodomo剩餘約71%股份，使foodomo成為統一超商百分之百持股之子公司，並做為未來發展外送平台業務之主要關係企業。

統一超商希望在foodomo原有的良好基礎上，逐步注入集團資源強化外送服務的差異性，以提供消費者、店家更好的服務體驗。

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