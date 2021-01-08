防疫旅館再增2500房！星級飯店推促銷　鼓勵「檢疫者家人」入住

記者李宜秦／台北報導

因春節將至返台國人增加，且自1月15日起居家檢疫須1人1戶，因此住家居家檢疫者轉住防疫旅宿需求急增。交通部觀光局昨日與六都開會協商，預計近期將可增加2500間房。若防疫旅館不足，也可由家人入住一般旅館、入境者在宅隔離，多間觀光飯店響應並提供優惠，共可提供4000房。

▲春節返國台人人數增加。（圖／記者李毓康攝）

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觀光局表示，為減輕防疫旅宿清潔消毒等防疫成本負擔，並增加其加入防疫旅宿誘因，將持續針對防疫旅館業者補助每房800元，補助預計延長至6月底，目前各縣市已積極輔導業者加入增設防疫旅館中，近期已可增加近2,500房。

▲入境者一律不可搭乘大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

觀光局表示，若有親友春節前返國，也可改由家人入住一般旅館、返國親友在自宅隔離，多間飯店業者提供檢疫者家人住房優惠，如雲朗觀光集團、新竹喜來登大飯店、福華大飯店、老爺大酒店、國聯大飯店等知名觀光旅館均嚮應，共計提供近4,000房。

觀光局表示，今(8)日再邀集相關觀光旅館業者及旅館業公會，召開「增加防疫旅宿量能研商會議」，直接與業者面對面討論說明相關作為，並鼓勵旅宿業者能配合當地縣市政府加入合意短期使用計畫以應急需，盼業界為防疫盡一份心力。