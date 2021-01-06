台中防疫旅館僅用54.8%　盧秀燕：優先給台中人、多餘再給外縣市

▲盧秀燕表示，台中防疫旅館優先給台中人，多餘量能再提供給外縣市。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

因應農曆年返台人潮，台中市居家檢疫替代所的需求會跟著增加，目前有1483個房間，僅住宿814間，而且還有200間備用，市長盧秀燕6日出席大里區光正段二期社宅動土典禮時表示，台中因為超前部署，所以總收住量足夠，年節期間申請對象將以台中市民優先，若有額外量能才會提供給外縣市民眾申請。

觀光旅遊局長林筱淇表示，台中市居家檢疫替代所有獨棟25棟，房間數1483間，目前僅住宿814間，尚有669間的住宿量能，一旦入住率到達7成，還有200間備用，市府隨時啟動擴充量能，滿足市民檢疫需求。

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此外，市府也會強力稽查非法旅宿，一旦發現有非法業者收住居家檢疫者，掌握事證後，一律依發展觀光條例裁罰，再移送衛生局依傳染病防治法裁處，去年3月至今，稽查居家檢疫替代所已逾62家次，全力保障民眾健康安全 避免防疫破口。

至於因應秋冬防疫措施，盧秀燕表示，不論戶外或室內群聚活動，都要戴口罩，台中市年貨大街配合防疫將取消試吃，市府並將輔導民間商圈不要安排試吃，守護民眾健康。

盧強調，雖然不提供試吃，但台中的年貨、好物，大家都耳熟能詳，希望民眾多多選購。

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