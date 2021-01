強生甩昔日盟友！「恥辱」形容川粉　批川普鼓勵暴亂「完全錯誤」

▲英國首相強生在記者會上痛批川普鼓勵暴亂的行為「完全錯誤」。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國國會在6日就2020年的總統大選結果進行認證,豈料會場卻遭川粉強闖,進而爆發出流血事件。事發後,作為川普昔日盟友的英國首相強生(Boris Johnson)一反過去力挺川普的態度,以「恥辱」來形容川粉們的行為,並直言,川普鼓勵支持者闖入國會的行為「完全錯誤」。

綜合BBC和CNN報導,強生在川粉們闖入國會的消息傳出後,就率先在推特發文,直指美國國會的暴亂是「恥辱場面」。他也勸告「代表著世界各地民主的美國」要和平有序地轉移政權。

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.