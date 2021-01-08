強生甩昔日盟友！「恥辱」形容川粉　批川普鼓勵暴亂「完全錯誤」

▲英國首相強生在記者會上痛批川普鼓勵暴亂的行為「完全錯誤」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國國會在6日就2020年的總統大選結果進行認證，豈料會場卻遭川粉強闖，進而爆發出流血事件。事發後，作為川普昔日盟友的英國首相強生（Boris Johnson）一反過去力挺川普的態度，以「恥辱」來形容川粉們的行為，並直言，川普鼓勵支持者闖入國會的行為「完全錯誤」。

綜合BBC和CNN報導，強生在川粉們闖入國會的消息傳出後，就率先在推特發文，直指美國國會的暴亂是「恥辱場面」。他也勸告「代表著世界各地民主的美國」要和平有序地轉移政權。

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

強生在7日的新冠疫情記者會上告訴記者，「在我的一生中，美國象徵了一些非常重要的東西，一種自由的觀念、一種民主的觀念。總統鼓勵人們闖入國會，並且至今仍對自由公正的選舉結果表示懷疑的行為，我認為是完全錯誤的。」這位英國首相的出生地為美國紐約。

強生在記者會上還表示，「我毫無保留地譴責，那些鼓勵人們做出他們在國會大廈所做的可恥行為。不過，我感到非常高興，因為美國的總統當選人（指拜登）已獲得認證，並將在未來正式就職，這代表著民主已經佔了上風。」

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