美國會暴動　陸官媒諷西方國家、香港示威者雙標

▲ 川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

美國國會6日發生暴動，發展200多年的「美式民主」成為全球焦點，中國大陸也如同「撿到槍」，繼外交部發言人華春瑩7日將香港修法騷亂與美國國會暴力做對比後，大陸鷹派官媒《環球時報》也發文諷刺，過往香港示威者被西方國家稱讚「民主英雄」，如今美國示威者就是「暴徒」，美式民主劇本在全球注視下演得稀爛。

《環球時報》文章貼出2019年，香港示威者反對《逃犯條例》送中，衝進香港立法會的「七一衝突」照片，與美國國會衝突畫面對比，表示當時香港的「黃絲」示威者、蒙面黑衣人被西方政客和媒體稱為民主英雄，如今美國示威者，卻在美國政客和媒體口中變成「暴徒」；前香港特首梁振英還發文說，要問問追求美國制度的泛民派人士，請你們再想一遍。

▲香港七一事件，市民試圖衝入立法會。（圖／路透）

文章還引述CNN駐港記者Will Ripley的說法，總結稱香港、美國示威者這兩組人，都是感覺遭到邊緣化和迫害，選擇破壞那個他們不信任的政府。

文章進一步指出，除了美國政客雙標外，過去普遍對川普抱有好感，認為美國是民主燈塔的香港示威者、泛民人士，如今還積極與美國抗議者撇清關係，宣稱外界將香港的「民主運動」，與美國發生的事情進行對比是完全錯誤的，完全是趁情勢不妙，迅速切割。

《環時》繼續指控，香港示威者「黑暴」意圖在顛覆香港政權，宣揚「港獨」，內涵與美國示威者並無太多不同，且持續時間更久、更加極端、更加暴力。

值得注意的是，在大陸輿論普遍將美國國會暴動，與香港示威者相提並論，抨擊西方國家雙標的同時，法媒《法新社》仍發表文章強調，香港與美國發生立法機關風暴，成因與動機「截然不同」，因為香港示威者要訴求全面民主，並非推翻爭議法案。

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