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川粉鬧國會　柯文哲：美國政治人物為個人權利坐視暴力

▲▼美國國會暴動，柯文哲有感而發。（圖／記翻攝柯文哲臉書）

▲（圖／記翻攝柯文哲臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

美國總統川普的支持者6日闖入國會大廈，企圖阻擋當選人拜登的就任程序，引發國際關注。對此，台北市長柯文哲有感而發表示，「刺痛我們的，比撫觸我們的，讓我們感受更深，更令我們警醒」，並抨擊美國政治人物為個人權利坐視暴力行為，而公益與法治需要平衡，必須要正視這一點，民主才能恆久。

美東時間6日下午1時，美國參眾兩院展開選舉人團票認證程序。不過由於在川普號召下，5日起不少川粉開始在華盛頓特區集結，川普也在6日開議同時，於白宮橢圓型草皮向支持者發表演說，重申他不滿選舉舞弊、堅稱自己是大贏家，並號召支持者們走向國會。

柯文哲認為，這起事件讓人們突然發現美國社會因為大選造成的撕裂，遠比想像更嚴重；而同一天，香港警察也針對香港民主派發動了超過50起「同步大捕抓」，被捕者都因為主張香港特首林鄭月娥辭職，被控觸犯港版國安法。

柯文哲表示，今日香港的人權遭受壓迫、而美國政治人物為了個人權力，煽動與坐視暴力；這兩個截然不同的獨立事件，不約而同地讓我們重新檢視了台灣的民主；這三十年來政黨間的激烈競逐，我們仍邁向多元共融，我們步伐雖慢，卻穩健。

從美國跟香港發生的事件看來，柯文哲強調，權力是一時的，公益與法治是需要平衡的，唯有正視這一點，民主才能恆久。在這關鍵十字路口，「我們的腳步不能遲疑，繼續往前走。」

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