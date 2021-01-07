【2021 CES】LG敲敲看冰箱用聲控「自動開門」　透視窗再加大23%

▲LG在CES展前，發表旗下最新款敲敲看冰箱，將透視窗尺寸再加大。（圖／LG、Samsung提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓家電品牌LG在美國消費性電子展（CES）展前，宣佈推出旗下最新「InstaView 敲敲看冰箱」系列新產品，除了將外部透視窗尺寸再加大，讓使用者更能掌握冰箱內部食物位置狀況外，還新增語音自動開門功能，讓兩手提滿東西的狀況下，能更優雅的將食物放置在冰箱內。

近年LG旗下InstaView 敲敲看冰箱系列市場表現佳，該系列主要功能特色，便是於透明玻璃面板上快速輕敲兩下，其冰箱隨即開啟內部燈光，可照亮冰箱內部，讓使用者得以快速查詢內容或擺放位置，另外在門上還採「門中門」設計，讓頻繁拿取的物品放置在固定空間，可減少內部冷流流失。

今年在CES展中，LG也將展出2021年最新版敲敲看冰箱，外型設計採用更具立體感的有色玻璃面板，搭配門中門冰箱的鏡面不鏽鋼材質，造型更加優雅，並加大其透視窗尺寸，讓窺看冰箱內部更加容易，跟前一代機型相比，其透視窗約加大23%。

除了外型與透視窗升級，在實際應用面也加強語音辨識功能，內部搭載的語音助理，透過 Wi-Fi 連接 LG ThinQ 應用程式，只需說聲「打開冰箱」，冰箱門就能自動開啟，即使雙手提滿東西也不需擔心，此外，其語音功能也可記錄使用者的當日行程、協助查看製冰機與飲水機的狀態。

而可製作出圓形冰球的LG Craft Ice製冰器，於去年首次亮相，今年也新增至2021年版的InstaView 敲敲看門中門對開冰箱，該冰球製冰器能做出直徑達2英吋的冰球，其狀態能讓冰塊緩慢的融化，相信嗜喝威士忌的使用者都會很心動。

另間南韓品牌三星（Samsung）也在CES展前發布旗下最新的BESPOKE冰箱系列，強調現代化的俐落線條與嵌入式把手設計，可選擇8種不同的顏色，以及玻璃或金屬表面，方便融入到任何現有廚房的風格內。

4門規格Flex還具有雙重製冰功能，可製作比一般冰塊更小的尺寸冰，強調可快速融化讓飲品更快降溫，且設計特定區域，可依照使用者需求設定5種溫度，包括凍結、軟凍結、肉魚保存、水果蔬菜保存或飲料保存設定。目前BESPOKE冰箱系列已在美國上市，預計最快今年會在亞洲與北歐部分市場推出。