中共修訂「統一戰線工作條例」　陸委會：統戰遍布世界

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

中共中央5日印發《中國共產黨統一戰線工作條例》，較2015年的「試行」版本在對台統戰任務中有所修改，對此，陸委會發言人邱垂正7日表示，中共統戰工作早已遍及世界各地，長期以來利用各種平台、活動滲透台灣，政府提醒國人從事交流時，應遵守兩岸條例相關規範。

邱垂正說，本會注意到中共修訂統一戰線工作條例，主要目的在鞏固共產黨的統一領導、全方位推動統戰工作，對外意圖影響秩序跟規範，惟中國大陸缺乏監督制衡、不尊重人權的治理模式，很難避免決策失誤偏頗，容易引發內部跟國際間矛盾。

他進一步表示，中共統戰遍及世界各地，長期利用各種平台、活動滲透台灣社會，已有諸多案例，政府對此已有戒心，建立遏阻中共滲透的相關機制，陸續完成國安五法、反滲透法等立法工作，也提醒國人在從事交流時，應遵守兩岸條例相關規範。

據《新華社》報導，中共5日發布的《中國共產黨統一戰線工作條例》，在對台統戰任務中，將舊有「鞏固深化兩岸關係和平發展的政治、經濟、文化、社會基礎」等文字刪除，增加「發展壯大台灣愛國統一力量」、「不斷推進祖國和平統一進程」、團結「海內外」的台灣民眾等；此外，新增第八章「新的社會階層人士統一戰線工作」，和第十章「海外統一戰線工作和僑務工作」。

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